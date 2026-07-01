2026年世界盃足球賽進入32強淘汰賽階段，一戰定生死的緊張氣氛持續升溫。NOWnews運動中心推出的世足特別企劃《蛙貴的挑戰》也在淘汰賽迎來新劇情，神蛙「蛙貴」前一場成功預測法國擊敗瑞典，總算在淘汰賽階段找回準度。本集《蛙貴的挑戰》將目光鎖定32強焦點戰，由地主美國迎戰波士尼亞與赫塞哥維納，此戰蛙貴再度發揮神秘第六感，看好地主美國隊勝出。
法國戰剛猜中 蛙貴這次力挺地主美國
美國將於台灣時間7月2日上午8點交手波赫，本場台灣運彩賽事編號1040，根據台灣運彩盤口資訊，美國獨贏賠率1.18，和局3.90，波赫勝出6.00。讓分盤部分，美國讓1球賠率1.70，和局（美國剛好贏1球）3.05，波赫受讓1球2.65；美國讓2球賠率2.80，和局（美國剛好贏2球）3.35，波赫受讓2球1.55。總進球數方面，2.5球盤開出大球1.60、小球1.85；3.5球盤則為大球2.50、小球1.30。
本集節目中，蛙貴再度進駐專屬的「兩棲足球神殿」，面對美國與波赫之戰展開預測。經過一番觀察後，蛙貴最終選擇站在美國這一邊，看好地主隊能夠在淘汰賽中擊敗波赫，順利晉級16強。
淘汰賽不同於小組賽，每一場都是輸球就回家的生死戰。美國隊身為本屆世界盃地主之一，坐擁主場球迷聲勢加持；波赫則一路闖進淘汰賽，具備不容小覷的韌性與反擊能力，雙方將爭奪一張16強門票，美國能否延續地主優勢，在主場球迷面前再下一城；波赫又能否扮演黑馬角色，讓地主隊提前出局，都讓本場比賽充滿話題。
神蛙能否連續命中淘汰賽？
根據《蛙貴的挑戰》遊戲規則，小組賽階段蛙貴會預測正規90分鐘內的主勝、和局或客勝；進入淘汰賽後，若選擇球隊勝出，則代表蛙貴看好該隊晉級下一輪。
前一場成功押中法國擊敗瑞典後，蛙貴本集選擇力挺地主美國。究竟神蛙能否在淘汰賽階段連續命中，證明自己不是「反指標」，答案將在比賽結束後正式揭曉。球迷可持續鎖定NOWnews官方YouTube平台與社群頻道，一同見證蛙貴的世界盃預測之旅。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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美國將於台灣時間7月2日上午8點交手波赫，本場台灣運彩賽事編號1040，根據台灣運彩盤口資訊，美國獨贏賠率1.18，和局3.90，波赫勝出6.00。讓分盤部分，美國讓1球賠率1.70，和局（美國剛好贏1球）3.05，波赫受讓1球2.65；美國讓2球賠率2.80，和局（美國剛好贏2球）3.35，波赫受讓2球1.55。總進球數方面，2.5球盤開出大球1.60、小球1.85；3.5球盤則為大球2.50、小球1.30。
本集節目中，蛙貴再度進駐專屬的「兩棲足球神殿」，面對美國與波赫之戰展開預測。經過一番觀察後，蛙貴最終選擇站在美國這一邊，看好地主隊能夠在淘汰賽中擊敗波赫，順利晉級16強。
淘汰賽不同於小組賽，每一場都是輸球就回家的生死戰。美國隊身為本屆世界盃地主之一，坐擁主場球迷聲勢加持；波赫則一路闖進淘汰賽，具備不容小覷的韌性與反擊能力，雙方將爭奪一張16強門票，美國能否延續地主優勢，在主場球迷面前再下一城；波赫又能否扮演黑馬角色，讓地主隊提前出局，都讓本場比賽充滿話題。
根據《蛙貴的挑戰》遊戲規則，小組賽階段蛙貴會預測正規90分鐘內的主勝、和局或客勝；進入淘汰賽後，若選擇球隊勝出，則代表蛙貴看好該隊晉級下一輪。
前一場成功押中法國擊敗瑞典後，蛙貴本集選擇力挺地主美國。究竟神蛙能否在淘汰賽階段連續命中，證明自己不是「反指標」，答案將在比賽結束後正式揭曉。球迷可持續鎖定NOWnews官方YouTube平台與社群頻道，一同見證蛙貴的世界盃預測之旅。
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