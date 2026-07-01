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2026上半年市況：量能創歷史次低，減幅已見收斂

▲六都會區2026年6月建物買賣移轉棟數。（圖／永慶房屋研展中心提供）

新北與桃園房市領漲！核心原因「大規模交屋潮」

▲六都2026年6月買賣移轉量。（圖／台灣房屋提供）

股市財富效應與政策利多！購屋信心的「雙重支柱」

▲AI產業帶動經濟成長，加上台股表現強勁形成財富效應，帶動部分資金回流房市，專家認為有助提升購屋信心。（示意圖／Yahoo提供）

2026下半年展望：自住需求主導，房市邁向穩定

2026年6月房市戰報出爐！根據六都地政局統計的建物買賣移轉棟數，六都交易量合計達18,306棟，較5月顯著增長11.3%，與去年同期相比也微增1.2%。回顧2026年1至6月，六都整體交易量合計為97,436棟，較去年同期減少約2.8%。永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，雖然上半年減幅有所收斂，但觀察歷年紀錄，此交易量能僅高於2016年的8.1萬棟，成為1999年有紀錄以來史上第二低量，反映出今年整體房市仍在低檔盤整。然而單看6月表現卻有回溫跡象，中信房屋研展室副理莊思敏表示，。過去房市火熱時期，建商積極推案，如今已陸續進入交屋階段，自然推升了移轉數據。在六都之中，新北市與桃園市的表現最為亮眼，月增幅均超過2成。新北市6月交易量達4,724棟，月增20%，年增12.2%。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，特別是三芝區的指標大案「日初不老莊園」，兩期總戶數超過800戶，成為近期新北房市的大黑馬。桃園市6月交易量3,688棟，月增率高達35%，居六都之冠。中信房屋研展室副理莊思敏指出，桃園區、龜山區、蘆竹區等地迎來大量交屋，如桃園的中路特區、龜山A7重劃區等都是熱點。此外，購屋信心的回升與經濟環境密不可分，永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，AI產業帶動出口成長，經濟基本面穩健，加上台股表現強勁產生的「財富效果」，促使部分投資人在獲利了結後將資金轉向房地產，以應對高通膨預期。政策面也提供了支撐能量，中信房屋研展室副理莊思敏提到，央行放寬第二戶貸款成數至6成，搭配「新青安2.0」政策持續推進，有效提升了市場信心。台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中也提到，展望2026下半年，永慶房屋研展中心副理陳金萍預期，在資金面受限的情況下，。中信房屋研展室副理莊思敏則提醒，下半年選舉腳步接近，雖然政府在選舉前大幅收緊政策的機率不高，但仍需密切留意國際政經局勢與通膨變化對市場的潛在影響。