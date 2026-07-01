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行政院今年宣布澎湖公教離島加給將在本月調升至30％，但是卻從公告日起每滿一年調升2％計算，等同於年資5年與30年年資加成計算竟然相同，這聽在澎湖3成公教選民自然不是滋味。對此綠委楊曜發文表示，自己又再度要求行政院應從法制面著手解決離島加給對澎湖公教人員不公的現象，不要為了選舉考量強行推出「極不合理的合理化方案」，當然自己又一次失敗了，而很多朋友勸誡他是民進黨籍立委，應替行政院辯護，可是「首先是澎湖人，其次才是民進黨的從政黨員」。楊曜表示，公教人員的相關待遇必須法制化，可長可久可預期，這是國家對軍公教人員生活安定的基本保障。離島加給是在離島服務的公教人員薪資待遇的一部分，必須由法律或法律授權的命令規範，才不會被執政者隨意編排，因而影響公教人員的收入與生活規劃。楊曜說，2016年民進黨執政以後，屢次以「合理化方案」應急式處理偏遠、山地及離島加給的相關問題，嚴重背離法律保障公教人員薪資待遇的精神。更令人遺憾的是所謂「合理化方案」每每伴隨著非常不合理的現象。楊曜提及，首先是行政院公布澎湖公教人員年資加成調升為30%，但是已經在澎湖服務超過5年以上的公教人員，必須等到明年7月才可以獲得2%的調升。這項規定，無視公教人員長期在澎湖服務的事實，不分年資深淺一體適用只會製造更多不公平的現象。楊曜說，更嚴重的是合理化方案設有實施期限，也就是說公教人員可能在年資加成調升6%以後合理化方案就會終止。對此自己再度要求行政院，應該從法制面著手徹底解決離島加給對澎湖軍公教人員不公的現象，不要為了選舉考量強行推出「極不合理的合理化方案」，「當然，我又一次失敗了」。最後楊曜說，有很多朋友勸誡他是民進黨籍立委，應該幫行政院的政策辯護，可是自己代表民進黨在澎湖當選立委，「我首先是澎湖人，其次才是民進黨的從政黨員」。