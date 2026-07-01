我是廣告 請繼續往下閱讀

面對年底的地方大選，民進黨目前推派19名縣市長參選人，對於選情評估，民進黨秘書長徐國勇今（1）日表示，他對每個縣市都有信心，每一個縣市都會盡全力贏回來，要在11月28日開出亮眼的成績單，這也是他擔任秘書長的工作。民進黨下午召開「台灣好生活」－民進黨2026地方選舉政績暨共同政見發布記者會，包含黨主席賴清德、徐國勇、民進黨團總召蔡其昌、政策會執行長吳思瑤、政策會首席副執行長李俊俋出席。媒體關切，面對年底選舉，民進黨選情評估為何，以及預估能拿下幾席？徐國勇表示，在他的心裡，每個縣市都要做到最好，他對每個縣市都有一定的信心，「你問我，哪幾個縣市有幾席？站在民進黨的立場，每一個縣市，都要盡全力贏回來」。徐國勇指出，民進黨提名19個縣市，都會盡最大力量把每個縣市贏過來，因此不會評估要拿幾席，或哪個縣市一定要贏，而是要抱著強烈的信心往前走；他強調，11月28日要開出亮麗的成績單，這是他擔任秘書長唯一的工作，也是他現在正在做的事。