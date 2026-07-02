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▲《薔薇與椿～豪華絢爛版～》收錄完整故事篇章、全日語配音及超過2,000幀動畫，是系列最完整版本。（圖／薔薇與椿）

豪門恩怨不用拳腳 靠一巴掌決定勝負

▲遊戲支援本地雙人與線上對戰模式，玩家可選擇不同角色展開優雅又激烈的巴掌對決。（圖／薔薇與椿）

巴掌決生死 假動作、閃避都是關鍵

▲玩家需抓準時機揮出巴掌、觀察對手動作閃避，每回合僅有一次進攻機會，考驗反應與心理戰。（圖／薔薇與椿）

五大故事篇章收錄 全語音演出更有戲

▲單人故事模式收錄五大篇章，描述椿小路家族圍繞權力與名譽展開的戲劇性紛爭。（圖／薔薇與椿）

▲戰鬥採回合制甩巴掌玩法，成功命中可大幅削減對手生命值，充滿一擊逆轉的爽快感。（圖／薔薇與椿）

「華族之間的紛爭，要用巴掌來說話」看似荒唐，卻是日本獨立遊戲《薔薇與椿～豪華絢爛版～》最經典的設定。由日本獨立團隊 NIGORO 開發、PLAYISM 發行，本作將日本舊時華族的恩怨情仇化為一場場優雅又激烈的「甩巴掌決鬥」，不少玩家直呼「玩完手很痠。」玩家只需揮動 Joy-Con 或滑動螢幕，就能賞對手一記響亮耳光。近日推出大型更新，祭出 Nintendo eShop 限時3折優惠，並新增玩家期待已久的線上對戰模式，可以邀請朋友加入遊戲「相隔再遠也要甩巴掌」，趁機無痛報仇。《薔薇與椿》最早誕生於網頁 Flash 遊戲時代，憑藉誇張演出、戲劇化劇情及簡單卻充滿張力的玩法，在網路上累積大量粉絲。如今推出《薔薇與椿～豪華絢爛版～》，除了全面升級畫面與動畫外，更收錄超過2000幀動畫、全日語配音及完整故事內容，成為系列最完整版本。遊戲中，玩家將扮演華族「椿小路家」成員，為了權力、名譽與各自的目的，和阻礙自己的人展開一場場「巴掌對決」，「你阻礙我、我就賞你巴掌」無論是名門千金還是貴族夫人，所有恩怨都不用刀槍也不耍心機，而是甩巴掌一決勝負，搭配角色一本正經的台詞與浮誇演出，形成獨特的黑色幽默，非常受到玩家歡迎。別以為賞巴掌有那麼容易，本作採回合制對戰玩法，攻守雙方輪流進行甩巴掌與閃避。每回合進攻機會只有一次，玩家必須仔細觀察對手動作，利用假動作迷惑對方，再抓準時機揮出致命一擊，防守方則可自由閃避，成功躲開攻擊便能等待下一次反擊。Nintendo Switch 版本支援兩種操作方式，玩家可直接滑動觸控螢幕，也能握持 Joy-Con 揮動手臂，模擬真實甩巴掌動作，增添不少臨場感與娛樂效果。單人故事模式共收錄五大篇章，包括《傳說中的薔薇夫人》、《復仇的白椿花》、《世界巡迴賽之章》、《椿花的寧靜日常》，以及番外篇《穆拉納秘寶之章》。玩家將跟隨椿小路家族的權力鬥爭，一邊欣賞充滿日劇風格的誇張劇情，一邊精進自己的甩巴掌技巧。全作採用日語全語音演出，角色間充滿火藥味的對白，也讓每場對決更具戲劇張力。官方更推出大型更新「電波通訊對戰之章」，正式加入線上對戰模式。玩家只要加入 Nintendo Switch Online 會員，即可與全球玩家隨機配對，也能建立房間邀請好友展開遠端巴掌大戰，讓原本只能同樂的玩法，延伸至線上對戰。此外，配合大型更新，《薔薇與椿～豪華絢爛版～》目前也於 Nintendo eShop 推出限時3折優惠，活動預計至7月18日截止。無論想體驗這款充滿話題性的獨立遊戲，或是和朋友來場「優雅又激烈」的巴掌對決，現在都是相當划算的入手機會。