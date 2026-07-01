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TD09 最快今晚成颱 北上不影響台灣

▲南海的 TD09，最快今晚增強為颱風，對台灣不會有直接影響。（圖／中央氣象署）

關島附近熱低壓發展佳 恐成中颱甚至強颱

▲台灣本周屬於「降雨偏少、高溫炎熱」，但要留意午後雷陣雨的天氣型態。（圖／中央氣象署）

高壓籠罩全台炎熱 周末前上看36度

▲未來一周，西半部白天高溫35至36度，大台北盆地、中南部內陸、花東縱谷突破36度。（圖／中央氣象署）

巴威颱風、梅莎颱風準備接力生成，中央氣象署預報員曾昭誠表示，南海、關島附近各有1個熱帶性低氣壓發展，特別是關島附近的系統，下周威力上看強颱，且有接近台灣的可能，南海的颱風則對台灣無影響，本周台灣各地維持典型夏季天氣，高溫炎熱，午後局部雷陣雨為主。曾昭誠指出，目前西北太平洋有2個「熱帶性低氣壓」，位於南海的 TD09，預計最快今晚增強為颱風，路徑確定會北上往海南島前進，由於很快就會接觸陸地，強度發展有限，對台灣也不會有直接影響，不過本周若前往香港、澳門，要留意雨勢。曾昭誠說明，另一個熱帶性低氣壓 TD10，目前位於關島附近，距離台灣超過4000公里，預計也會在今晚至明天增強為颱風，未來路徑沿太平洋高壓往西北，下周後半段會接近沖繩，是否會侵襲台灣還有待觀察，可能要周末過後才會越來越明朗。TD10 在海面停留時間長，發展環境非常好，成為颱風後強度至少達中颱，甚至上看強颱，下周民眾務必特別關注；此外，TD09、TD10 預計都會成為颱風，實際生成狀況要等待日本氣象廳公布，「先生成的會被命名為巴威，後生成的會被命名為梅莎。」本周天氣方面，曾昭誠提及，全台都是「典型夏季型態」，呈現高溫炎熱、午後有局部雷陣雨的天氣，明天至周六太平洋高壓籠罩，全台水氣偏少，只有在山區會有局部午後雷陣雨，其餘時間陽光露臉，感受悶熱，周日太平洋高壓稍退，午後雷陣雨稍微擴大。溫度部分，今天至周六西半部高溫33至36度，東半部32至33度，大台北盆地、花東縱谷、南部近山區局部有36度高溫發生機率。