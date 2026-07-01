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▲劉嘉玲分享跟梁朝偉的愛情，金句連發。（圖／YouTube@The Do Show）

鴻海創辦人郭台銘近日遭《壹蘋新聞網》拍到與一名50歲謝姓女球友過從甚密，也讓近20年前轟動港台的「郭劉戀」重新受到關注。2007年，郭台銘曾公開坦言對香港影后劉嘉玲是「認真的」，最後卻遭劉嘉玲以一句「我配不上你」婉拒。如今，劉嘉玲日前接受鄭裕玲專訪，談起與梁朝偉近40年的感情歷程，讓不少讀者有感而發「大部分很成功的男人都有一個共通點，就是驚人的專注力。」並直言：「現在終於懂她當年的選擇了！」2006年底到2007年間，郭台銘與劉嘉玲多次公開同框，不只牽手出席慈善晚宴，也曾一起參加連勝文婚宴、宜蘭採果，甚至搭乘私人專機出遊，緋聞轟動港台。郭台銘當時更大方表示，劉嘉玲確實是自己認真考慮交往的對象之一，不過據港媒報導，劉嘉玲最後僅以一句「我配不上你」婉拒追求。其實，劉嘉玲自1988年便與梁朝偉交往，2人一路走過多年風雨，最終於2008年步入婚姻；郭台銘也在同年迎娶曾馨瑩。劉嘉玲近日接受鄭裕玲的訪問，罕見談起與梁朝偉近40年的感情，她說人生裡有很多東西可以捨棄，金錢、名譽都可以，「但是愛很難捨棄。」最後2人都因為還愛著彼此，願意留下來，也願意看見對方好的地方、包容那些不完美，「我自己都很難搞，脾氣很急，也很堅持自己的原則，有時候他都要忍受我，我覺得是互相的」。她說跟梁朝偉的關係，已建立起不用說出口就知道彼此在想什麼的默契，每當老公因工作壓力陷入負面情緒時，她都會陪在身邊聊天、吃飯、喝酒，幫助對方轉換心情，笑說自己就像丈夫的心理醫生，也認為反而是現在的狀態最浪漫，出門還是會牽著手，非常珍惜現在互相陪伴的日常，感性表示：「能夠走到今天這樣的關係，是我修來的福氣。」這段訪談曝光後，讓不少讀者有感而發，有人認為一段能夠走過近40年的感情，勢必經歷過磨合、包容與掙扎才能走到今天；也有不少人因此回頭再看當年的「郭劉戀」，以及近日郭台銘的緋聞，對照下更有不同感觸，也終於理解她當年的選擇。