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台糖前董事長吳乃仁涉台糖售地弊案衍生債務，仍有1.7億未清償，台糖於6月11日向台中地院聲請管收吳乃仁獲准，解送至台中看守所，不過，吳乃仁抗告台中高分院，結果台糖又撤回聲請，中院已經於6月22日釋放吳乃仁，吳僅遭管收12天。對此，民眾黨主席黃國昌表示，吳乃仁錢都欠多久了，財產也都脫產完了，現在說要還錢台糖膝蓋就軟了，是把人民當傻瓜，還是面對新潮流只能唾面自乾？對於吳乃仁一案，黃國昌表示，稍早，台糖向媒體說明，因為吳乃仁透過律師表示「願意在7月20日以前協商還款」，所以撤回管收聲請。吳乃仁根本還沒還錢，只是表達願意協商還款，台糖就直接跪下，會不會太可笑？黃國昌提到，吳乃仁錢都欠多久了，財產也都脫產完了，現在說要還錢台糖膝蓋就軟了，是把人民當傻瓜，還是面對新潮流只能唾面自乾？黃國昌強調，這每一塊錢都是人民的血汗錢，絕對就不能這樣算了，「我會要求黨團成員，究責台糖，並持續要求行政部門積極向吳乃仁追討」。