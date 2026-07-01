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面對年底的地方大選，民進黨目前推派19名縣市長參選人，僅剩花蓮、金門、連江尚未提名。對此，民進黨秘書長徐國勇今（1）日坦言，民進黨在金門、馬祖確實比較弱，對於尚未提名的三個縣市，選對會目前仍在討論中。民進黨下午召開「台灣好生活」－民進黨2026地方選舉政績暨共同政見發布記者會，包含黨主席賴清德、徐國勇、民進黨團總召蔡其昌、政策會執行長吳思瑤、政策會首席副執行長李俊俋出席。針對花蓮、金門、連江尚未提名，徐國勇受訪時表示，目前仍在徵詢中，民進黨選對會上午也有進行相關討論，等到結果確定，就會提報給民進黨中執會，這三個縣市仍在討論、評估中。徐國勇坦言，金馬確實是民進黨比較弱的地方，但不代表沒有希望，民進黨今年創黨40年，當初也沒想到這麼快就可以執政，這就是台灣民主的成熟；他強調，這三個地方仍在討論中，希望很快答案，不過，民進黨選對會尚未達到共同意見，由於選對會不用表決，而是共識決，只要有一個人有不同意見，就會溝通到達成共識為止，這也是民進黨最可愛的地方。