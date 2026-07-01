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▲國泰金控旗下國泰世華銀行前董事長郭明鑑兼職申報爭議，引發國泰投信違反利害關係人投資風波，國泰金控總經理李長庚今（1）日率領主要子公司總經理鞠躬致歉，並表示未來高管原則禁止兼職、例外核准。（圖／記者顏真真攝）

郭明鑑沒向投信申報 但投信複核也有缺失 導致連續烏龍發生

金控董座蔡宏圖第一時間召開會議 堅決引進外部專業顧問

針對國泰世華銀行前董事長郭明鑑兼任世芯-KY，因申報問題引發國泰投信誤買利害關係人股票風波。國泰金控總經理李長庚今（1）日也率領主要子公司高層主管鞠躬致歉，並表示郭明鑑確實漏向投信申報，但投信復核比對也有缺失，「連續的烏龍」造成投信近10億元損失。他並透露，金控董事長蔡宏圖事發當下，也親自召集開會，並堅決引進外部專業顧問進行全面體檢，未來高管兼職採「原則禁止、例外核准」，李長庚也已請辭開發國際常務董事職務。整件事主要郭明鑑在去年5月擔任國泰投信董事期間，因兼任世芯獨立董事，國泰投信依法不能投資「利害關係人」發行的股票，但因申報出現問題，投信旗下8檔共同基金與全權委託帳戶踩到紅線，最終合計賠償9.48 億元。不過，此事件不僅引發國泰「三太子」、也是國泰金董事長蔡宏圖的弟弟蔡鎮宇不滿，衝進辦公室與郭明鑑爆發衝突，更發出聲明。雖然郭明鑑先辭了國泰投信董事，後來辭去國泰世華銀行董事長，但事件仍未平息，金管會也對國泰投信展開金檢，郭明鑑則在昨日發出6點聲明，除強調並無未申報、遲延申報或故意隱匿等情形，也未參與國泰投信任何投資決策或交易執行，更沒有藉此取得任何不當利益，並期能早日平息爭議，也將對未經查證的惡意報導依法追究法律責任。國泰金總經理李長庚今日則率領主要子公司國泰世華銀行總經理鄧崇儀、國泰人壽總經理林昭廷、國泰產險總經理陳萬祥、國泰證券總經理周冠成及國泰投信發言人、副總經理鄭立誠鞠躬致歉，強調經營團隊將以嚴肅、負責的態度積極面對，引進外部顧問，啟動金控及子公司全面性體制改造，未來國泰金旗下所有子公司高管兼職，採「原則禁止、例外核准」的管理制度，以確保相關風險防範落實至最底線。不過，國泰金也同時發出最新說明，郭明鑑擔任世芯獨董一職時，確實有跟金控、銀行關係人交易管理系統申報，但可能沒注意到投信董事相關規範，國泰投信資訊系統並沒看到郭明鑑申報資料。李長庚會後也進一步說明，由於金控、銀行與投信相關法令對利害關係人的定義與法律效果不同，集團建置3套不同系統，再透過定期比對降低遺漏風險。他說，郭明鑑擔任國泰投信董事之前，沒有兼任台灣上市櫃董事，世芯獨董是第一家，並有向金控、銀行系統申報，但真的沒跟投信申報。不過，他也提到，投信內控也有缺失，除當事人要申報，公司本身也要做檢核、複核，投信在複核工作也有缺失，定期比對漏掉，因為「連續的烏龍」才造成這情況發生。對於外界關切的責任歸屬，李長庚表示，金管會還在金檢，他不便評論，怕被認為在干擾檢查，對於金管會主委彭金隆直指「公司治理失靈」，他不諱言「這是事實」，國泰金也已決定未來高管兼職採取「原則禁止、例外核准」，董事長、總經理原則上不再兼任外部上市櫃公司的董事、監察人，僅保留如財金公司等與本業密切相關的例外情況，集團轉投資公司的董事席次，未來將改由投資部門副總、協理等相關主管擔任，不再由董總兼任。他也透露，事件發生後，國泰金董事長蔡宏圖高度重視，第一時間親自召集金控及旗下公司所有董總開會，明確要求經營團隊必須全力解決問題，核心目標在於防範未來所有可能的風險，集團已付出極大的代價，絕對不能重蹈覆轍。為了避免內部自行檢討有盲點或漏失，他堅決引進外部專業顧問公司，對集團進行全面性檢視。李長庚也說，經過這麼貴的一堂課之後，一定全面檢視制度，未來也將建立定期檢視機制，因應外部環境改變，持續預防新的風險，外部顧問公司選擇目前正積極評估中，會傾向尋找在內部控制、內部稽核領域具有專業能力的單位協助。