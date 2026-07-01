2026台東博覽會將於7月3日至8月20日舉行，博覽會揭幕前夕、即明（2）日晚間7時，將在台東縣立體育場舉辦《SLOW FOR LIFE》台東博覽會開幕音樂會，集結共16組重量級歌手，涵蓋43座金曲獎。《NOWNEWS今日新聞》整理16組完整表演卡司、交通管制資訊一次看。
台東縣政府表示，明（2）日將登場的台東博覽會開幕音樂會，共集結陳建年、南王姊妹花等16組藝人，累計榮獲43座金曲獎，橫跨最佳男女歌手、新人、原住民語歌手、台語歌手、作曲人等多項殊榮，含金量相當高。
🟡「2026台東博覽會開幕音樂會」主要資訊：
日期：2026年07月02日（四）
時間：17:00 開放入場、19:00 節目開始
地點：臺東縣立體育場
門票：免費入場
官網：2026台東博覽會
🟡「2026台東博覽會開幕音樂會」完整卡司：
陳建年｜南王姊妹花｜曹雅雯｜謝宇威｜舞思愛 Usay Kawlu｜王宏恩Biung｜Suming舒米恩｜范逸臣｜蕭煌奇｜Matzka｜Marz23｜洪佩瑜｜桑布伊 SANGPUY｜葉璦菱｜ABAO阿爆 ft. 那屋瓦KD｜楊乃文｜NSYO 國家青年交響樂團
🟡「2026台東博覽會開幕音樂會」交通管制：
一、台東縣立體育場前桂林北路實施雙向交通管制，小型車以上禁止通行，敬請改道。
二、桂林北路雙向路邊，開放機車停放(從博愛路與新生路口—桂林北路與長沙街口)，請依循工作人員指示，依序整齊排列。
三、管制時段：2026年7月2日14:00~24:00
四、台東縣立體育場暫停開放公告：
暫停開放時段：即日起至7月6日13:00。
因舉辦台東博覽會開幕音樂會，場內及跑道均有進撤場施工。 為確保安全起見，暫停對外開放給民眾運動
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日期：2026年07月02日（四）
時間：17:00 開放入場、19:00 節目開始
地點：臺東縣立體育場
門票：免費入場
官網：2026台東博覽會
🟡「2026台東博覽會開幕音樂會」完整卡司：
陳建年｜南王姊妹花｜曹雅雯｜謝宇威｜舞思愛 Usay Kawlu｜王宏恩Biung｜Suming舒米恩｜范逸臣｜蕭煌奇｜Matzka｜Marz23｜洪佩瑜｜桑布伊 SANGPUY｜葉璦菱｜ABAO阿爆 ft. 那屋瓦KD｜楊乃文｜NSYO 國家青年交響樂團
一、台東縣立體育場前桂林北路實施雙向交通管制，小型車以上禁止通行，敬請改道。
二、桂林北路雙向路邊，開放機車停放(從博愛路與新生路口—桂林北路與長沙街口)，請依循工作人員指示，依序整齊排列。
三、管制時段：2026年7月2日14:00~24:00
四、台東縣立體育場暫停開放公告：
暫停開放時段：即日起至7月6日13:00。
因舉辦台東博覽會開幕音樂會，場內及跑道均有進撤場施工。 為確保安全起見，暫停對外開放給民眾運動