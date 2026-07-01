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▲ 學生請市長黃偉哲戴上牛仔帽，黃偉哲秒變「酷帥」模樣。（圖／南市府提供）

▲ 黃偉哲與寫有「偉哲市長認證最帥」的手板的學生合影。（圖／南市府提供）

台南市自110學年度起創新推出「市長陪你拍」活動，讓獲獎學生發揮創意與市長合影，留下難忘的畢業回憶，各界反應相當熱烈。今（1）日下午，市長黃偉哲與來自新營區、學甲區等24個行政區，共37校、411位獲獎畢業生開心合照，讓畢業生在榮耀時刻留下獨一無二的青春回憶。對於學生的要求黃偉哲也統統來者不拒，努力滿足各式要求。今年典禮以「市長畢業趴」為主題，現場設置拍照背板及驚喜紀念禮物，不少學生發揮創意製作吸睛小物，包括寫有「偉哲市長認證最帥」的手板，或請市長戴上太陽眼鏡，一起呈現「酷帥」模樣，也有壯碩學生要求市長揹起，黃偉哲也統統來者不拒，努力滿足各式要求。黃偉哲表示，今天是第3場「市長陪你拍」，前兩場的學生發揮各種巧思，讓他也留在學生的美好回憶裡。他指出獲獎學生不僅是學校、家庭的榮耀，更是社會的榮耀，看到台南孩子在學業、語文、科技、體育、藝術及品格等不同領域展現光芒，心中除了感動，也對台南的未來更有信心。黃偉哲強調，現在孩子面對的世界競爭相當激烈，例如代表台南出國參加世界級機器人、數學競賽等，可以感受到來自全球的挑戰及壓力。而在國內競賽中，無論是音樂、美術等多方面獲獎頗多，足證市長獎得主皆相當優秀，期望未來無論是高中或大學研究所階段，甚至職場上，都能秉持師長教誨及累積的良好經驗，在人生旅途上卓越表現，持續發光發熱。教育局長鄭新輝表示，市長獎涵蓋優學、語文、科技、藝術、體育、嘉行與勵志等七大類，除肯定學生學習成果，也鼓勵孩子在不同領域發展專長、展現自信。每一位獲獎學生的表現，都是長期努力累積而來，也是師長用心引導與家長一路陪伴的成果。教育局將持續營造多元適性的學習環境，支持學生依照自身興趣與能力發展，讓每位學生的努力都有機會被看見。榮獲市長藝術獎的佳里國中學生陳心渝，自幼因右耳耳蝸胚胎發育不完全，造成單側聽力受損，在學習、平衡感及人際互動上都曾面臨挑戰。她並未因此退縮，而是持續投入直排輪、舞蹈及繪畫學習，在一次次練習中累積自信，也在藝術領域展現亮眼表現。她以勤奮、樂觀的態度面對困難，成為同學眼中熱心、開朗且值得信賴的夥伴，也展現出面對挑戰仍持續向前的生命韌性。榮獲市長語文獎的下營國中學生林恆宇，將對母語的熱愛化為持續精進的動力。他相信，語言不只是溝通工具，也是文化傳承的重要橋梁。憑藉真摯自然的演說風格，他榮獲台南市語文競賽北一區預賽第二名及全市決賽第三名；在創作方面，也以小書繪本及創意標語作品屢獲佳績，展現豐富的創造力與人文素養。榮獲市長勵志獎的安定國中學生張岳豪，成長過程雖曾面臨家庭困境，仍保持積極向上的態度，主動投入校園志工服務，協助資源回收、照顧學弟妹，並支援師長推動校務，以實際行動展現責任感與同理心。他憑藉著穩定努力與踏實行動，展現面對逆境不放棄、持續向前的力量。