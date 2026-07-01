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▲中華電信以「營運不中斷、管理可決策」為核心推動營運體系升級，建構兼具穩定與敏捷的架構。（圖／業者提供）

中華電信身為全台最大電信業者，長期支撐政府、金融、醫療及關鍵產業等重要資訊系統的穩定運作。除運營數十座大型資料中心（IDC），數量居全國之冠外，亦為全台唯一經營AWS、Azure、GCP三大國際公有雲與本土雲hicloud的雲服務業者。隨著數位服務快速發展，端對端服務所倚賴之系統可能分布於不同IDC及不同公、私雲環境內，在服務運作於此多雲架構下，單一節點發生異常或遭受資安攻擊，可能引發連鎖性影響。為此，中華電信以「營運不中斷、管理可決策」為核心，推動從基礎設施、雲平台到資訊系統與治理機制的整體韌性升級，透過AI強化系統韌性與營運效率，全面提升營運韌性。在整體架構上，中華電信以分層方式強化防護體系，底層為IDC基礎設施、中層為連結IDC與資訊系統的雲平台，上層承載如支付、訂票、公共服務等與民眾息息相關的眾多關鍵資訊系統。中華電信以「服務不中斷」為目標，確保各層穩定運作，包含所有IDC皆遵循國際標準規劃多重備援，持續進行深化設備能效轉型與核心基礎設施升級，更推動承載虛擬機的雲平台升級與環境精簡，並針對應用系統制定標準化備援機制，以服務鏈角度進行實地切換演練，以確保服務能在使用者無感的情況下平滑切換，做到真正的無縫備援。在維運機制方面，中華電信打造智慧監控中樞「ITOC 2.0資訊監控中心」，整合監控IDC基礎設施、雲平台與應用系統，打通各階層資訊串接，全面提升全域可視性與事件應變效率。當異常發生時，系統透過AI進行障礙關聯分析與跨域影響判斷，協助管理者快速精準定位異常節點與根因，並以全域視角快速掌握災損範圍，讓決策更精準有依據。不僅於事後應變，中華電信現正將防禦機制由「被動應變」進一步推進為「事前預防」，應用AI技術打造具自主判斷、跨域自癒能力的新一代營運中樞，在異常發生前即時告警、提前調整資源或切換備援，確保各項服務穩定運作，塑造高度自動化的智慧營運架構。中華電信持續優化營運韌性與AI技術應用，逐步提升資訊系統及多雲環境的穩定性與應變能力，卓越成效屢獲國內外專業機構肯定，除連續八年蟬聯Frost & Sullivan最佳實踐獎，今年更奪下亞洲首波、全台首例英國標準協會(BSI)「資料中心信任標誌（Data Centre Mark of Trust，DCMoT）」，奠定國際級的韌性治理與可信服務標竿。面對Agentic AI發展趨勢，中華電信將持續強化網路、IDC、雲平台與資訊系統之整合能力，並結合xTrust零信任架構強化資安防護機制，透過動態信任判斷與即時監控能力，持續強化整體營運韌性，支撐數位經濟與社會運作穩健發展。