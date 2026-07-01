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洗衣精、香香豆都沒用！他洗完衣服臭爆崩潰求救

▲一名網友近日分享，明明都有使用洗衣精，甚至加入香香豆，衣服卻依舊「不是沒味道，就是很臭」，讓他忍不住上網求救。（圖／信義家居提供）

洗衣店員現身！解答衣服正確洗法 洗劑、衣量別太多

▲有洗衣店員指出，真正常見原因其實是衣服塞太滿、洗衣精加太多，或洗完沒有徹底洗淨、立即晾乾，只要調整洗衣習慣，再搭配正確洗劑與洗程，大多都能改善衣物殘留臭味問題。（圖／記者徐銘穗攝）

內行人激推「過碳酸鈉」！浸泡30分鐘除臭效果佳

台灣夏季濕熱，不少民眾都有衣服越洗越臭的困擾。一名網友近日在Threads發文表示，明明使用洗衣精，甚至加入香香豆，衣服洗完卻不是沒味道就是飄出異味，發文求助後吸引超過130萬人次瀏覽。大批網友分析，問題可能出在洗衣機太髒、衣物放太滿、洗劑過量或洗衣精不含酵素。其中最多人推薦使用「過碳酸鈉」搭配溫熱水浸泡，可有效去除汗臭、霉味及油煙味，也有洗衣店員分享正確洗衣流程，認為比單純更換洗衣精品牌更重要。原PO在Threads表示，自己一直使用同一款日系品牌洗衣精洗衣服，但最近幾次洗完後，衣物卻開始出現異味，即使加入香香豆也沒有改善，「衣服都洗到沒有味道 或是很臭」，讓他無奈發文表示：「請問有島民可以救救我洗衣服的方式嗎？」貼文曝光後，不少有經驗的網友建議，應先檢查自己的洗衣習慣，「衣服不要放太滿，七分滿即可」、「洗衣精不要加太多，高濃縮洗劑放太多反而不容易洗乾淨」、「洗完可以再多跑一次清水洗淨」、「洗好後立刻拿去曬，晾衣服也要保留空隙讓空氣流通」，另外也提醒應定期清洗洗衣機，避免細菌與霉菌滋生。也有人直言，不建議再繼續使用香香豆，「香香豆的殘膠容易殘留在衣物纖維，時間久了反而越洗越臭，汗味也可能附著在上面，不容易洗掉」。一名洗衣店員工則留言分析，衣服洗完當下就有臭味，最常見原因就是衣物一次放太多，或洗衣精加入過量，導致水量不足、洗劑殘留在衣物上。他建議，洗衣時衣物不要超過洗衣機容量七分滿，洗劑依照包裝建議添加即可。如果衣服已經累積臭味，就不要再使用洗衣精，改用洗衣粉搭配小蘇打粉清洗效果更好，以5公斤洗衣機為例，只需加入1匙洗衣粉及半匙小蘇打粉即可。至於洗衣流程，他建議先讓洗衣機注水至約半桶，再加入洗衣粉及小蘇打粉攪拌約1分鐘，待洗劑完全溶解後再放入衣物，按下暫停鍵浸泡5至10分鐘，再重新啟動完整洗程；洗完後最好再執行一次單獨洗淨與脫水，把殘留洗劑徹底沖乾淨，較能避免異味持續累積。而不少內行人推薦使用「過碳酸鈉」來解決，「激推過碳酸鈉，蝦皮隨便買一包才幾十元，油耗味、油煙味、霉味都洗得掉」、「先泡過碳酸鈉，再拿去洗」、「浸泡是非常重要的過程，不管是用小蘇打、過碳酸鈉，本質是滲透纖維除去細菌，沒有細菌後再正常機洗自然就沒有味道」。也有人分享使用方式，建議先以溫熱水將過碳酸鈉充分溶解，再將衣物浸泡約30至60分鐘，之後依照正常程序清洗，臭味幾乎都能消除，雖然比較花時間，但效果相當明顯。