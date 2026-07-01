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▲西索、磊札、比司吉等《貪婪之島篇》人氣角色也於展場現身，重現經典冒險氛圍。（圖／木棉花）

登入「貪婪之島」 75分鐘挑戰解謎任務

▲展場設置小傑、奇犽等主角大型立像，成為粉絲熱門拍照打卡景點。（圖／木棉花）

一坪海岸線、戀愛都市都重現 經典場景成亮點

▲「岩石區」是本次實境解謎的重要場景之一，玩家需透過觀察、推理解開關卡挑戰。（圖／木棉花）

高雄限定周邊開賣 A3海報依週次發放

▲《獵人實境解謎遊戲－貪婪之島篇 高雄站》限定「獵人A3海報」採週次發放，活動期間完成驗票入場即可兌換。（圖／木棉花）

▲玩家可組隊完成解謎任務，收集指定口袋卡片並與其他玩家互動，重溫《貪婪之島篇》經典玩法。（圖／木棉花）

▲《獵人實境解謎遊戲》打造多處角色拍照區，讓玩家彷彿親自登入「貪婪之島」世界。（圖／木棉花）

《HUNTER×HUNTER》（獵人）剛宣布恢復連載，經典篇章「貪婪之島」（Greed Island，簡稱GI）就搬進現實世界啦！由西瓜皮育樂主辦、木棉花國際官方授權的《獵人實境解謎遊戲－貪婪之島篇 高雄站》，今（1）日起於高雄駁二藝術特區蓬萊B4倉庫正式登場，玩家將化身獵人登島，在75分鐘內完成解謎、收集卡片與互動任務，重溫原作中最具代表性的冒險篇章。《獵人》漫畫中，「貪婪之島篇」是小傑與奇犽為了尋找金・富力士留下線索而展開的重要篇章，也是許多粉絲心中的經典篇章之一。此次實境解謎遊戲便以此世界觀為基礎打造，玩家將以三人一組組隊登島，在75分鐘內完成各項任務。透過解謎、收集指定口袋卡片，並與現場「資深玩家」互動，逐步推進遊戲劇情。官方表示，整體玩法不只是單純破解謎題，更結合探索、互動與卡片收集等機制，希望讓玩家實際體驗《貪婪之島》的遊戲魅力，彷彿真正進入GI世界展開冒險。場內打造多個《獵人》粉絲熟悉的經典地點，包括充滿挑戰的「岩石區」、動畫與漫畫中極具代表性的「一坪海岸線」，以及可觸發支線任務的「戀愛都市愛愛」、「杜力亞司」等場景。玩家必須在不同區域之間穿梭，透過觀察、推理與合作完成各項挑戰，隨著劇情推進，也能一步步解鎖新的任務內容，讓玩家重新體驗當年閱讀《貪婪之島篇》時，充滿策略、合作與未知驚喜的冒險氛圍。除了實境遊戲外，現場同步設置《獵人》主題商售區，販售多款官方授權商品及高雄站限定周邊，兼具收藏與紀念價值，部分商品及入場特典數量有限。其中限定「獵人A3海報」採週次發放方式，僅提供活動期間完成驗票入場的玩家兌換，送完為止。除此之外，活動同步推出小樹購獨家線上商城，讓無法親自到場的粉絲，也能選購活動限定商品。喜愛《獵人》的粉絲，今年暑假不妨揪團挑戰，一起登入「貪婪之島」，展開屬於自己的獵人冒險。📌日期：2026年7月1日至9月6日📌時間：11:00至19:00📌地點：高雄駁二藝術特區 蓬萊B4倉庫