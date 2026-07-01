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▲澳洲7月1日起大幅調高多項主要簽證的申請費用。（圖／翻攝自今日澳洲）

移民仲介直呼不尋常

澳洲內政部（Department of Home Affairs）於7月1日正式更新簽證收費表，大幅調高多項主要簽證的申請費用，漲幅普遍從25％起跳，部分類別的費用甚至直接大漲至近三倍。綜合澳媒報導，澳洲內政部官網更進一步提醒，簽證費用「會定期調整」，且收費以「收到申請書當日」的價格為準，若在遞交申請至內政部簽收期間遇到漲價，申請人必須補足差額。在所有調漲項目中，最受關注的當屬國際學生簽證（Student visa），申請費用從2000澳幣提高至2500澳幣。臨時畢業生簽證（Temporary Graduate visa）費用也從4600澳幣提高至5750澳幣。其他包括配偶簽證（Partner visa）、居民返澳簽證（Resident Return visa）、打工渡假簽證、居民返程簽證、紐西蘭公民家屬簽證、Bridging visa B也均大幅調漲。資深移民仲介喬漢（Seema Chauhan）表示，過去簽證費通常只是跟隨通膨微幅調整，「然而自2026年7月1日起，調漲的規模在某些類別高達25％到200％，這顯得極不尋常。這讓人不得不質疑，對真正有需要的申請人來說，這些費用是否具備可負擔性與公平性？」技術移民的簽證費用也上漲，491／190技術移民簽證以及189獨立技術移民簽證均調漲超過25％。澳洲政府一方面強調技術移民是經濟成長核心，一方面又增加業界吸引人才的成本。如今，有意前往澳洲留學的學生在入學前就要支付更多費用、畢業後留在澳洲工作也要付更多錢；技術人才號稱可以填補澳洲勞動力短缺問題，但政府也要他們支付更多費用，且之後家人團聚的成本變得更高；連把澳洲當成家的永久居民，都得花更多錢才能維持出入境自由。以上種種，恐怕會在澳洲掀起後續政治風暴。