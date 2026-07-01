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德國牧羊犬考試落榜！無辜表情意外全球爆紅

▲萊克雖然因為貪玩而無法成為工作犬，但主人並未多加指責，反而在返家路途中，買了一個同款大象毛絨玩偶給牠，無辜表情被拍下也在全球爆紅。（圖／翻攝X@ACERVO）

全球最快樂的落榜生誕生了！一隻德國牧羊犬「萊克」在導盲犬資格考試中，因緊咬絨毛玩具不放，最終無奈落榜，雖然失去了成為工作犬的資格，不過萊克也因「超無辜表情」一夕爆紅，引發全球千萬人紛紛聲援，希望萊克未來能成為普通寵物狗，自由自在地玩耍。近期一張狗狗咬娃娃的照片在社群上瘋傳，照片中主角是一隻名叫「萊克」（Ryker）的德國牧羊犬，牠在車站露出無辜神情咬著大象娃娃，可愛模樣瞬間融化周圍的群眾。但仔細一看，發現牠身上掛有服務犬（Service dog）的標示，因此也讓人萌生疑惑：原來，萊克還不是真正的服務犬，當天會出現在車站，是因為才剛參加完是否能成為「導盲犬」的試驗。但在考試過程中，萊克在專注力測試時，被一隻大象娃娃所誘惑，當場開心地玩起來，無法成為導盲犬。萊克雖然因為貪玩而無法成為工作犬，但主人並未多加指責，反而在返家路途中，買了一個同款大象毛絨玩偶給牠，牠開心地叼著心愛的大象玩偶行經火車站時，緊緊咬住玩偶的可愛模樣，秒融化其他民眾，也被路過網友隨手拍下分享到社群。沒想到這張隨手拍下的照片竟一夕爆紅，被全球網友在X、IG等社群平台合計已超千萬人次瀏覽。照片中，萊克在等待火車時，乖巧地咬著大象玩偶，頂著飛機耳坐在飼主旁，似乎還在忍耐，打算回家時大玩特玩，畫面一曝光，讓大票網友紛紛應援「讓牠獲得當寵物犬的資格」、「希望牠和大象玩偶過著幸福的生活」、「工作犬真的太辛苦了，祝福萊克能度過愉快的狗生」、「服務犬同樣也需要獲得心靈上的扶持」、「總不能為了工作不顧絨毛大象玩偶吧」、