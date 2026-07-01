喜歡旅遊的民眾注意了！7月暑假最新「2026旅遊補助」來了，根據彰化縣旅遊產業協會，台中市政府與彰化縣政府一同推出「中彰產業聯手互送遊客方案」，今天7月1日起，在指定31處觀光景點、觀光工廠消費500元，直接爽賺價值超過5000元「跨縣市聯合優惠券」，全國都能領取，申請資格一覽。
號召民眾前往中台灣旅遊了，「2026中彰產業聯手互送遊客方案」，主打串聯台中與彰化兩地觀光工廠、產業故事館及特色景點，搭配「消費500元送5000元旅遊券」優惠活動，無痛將消費金額放大10倍回饋給旅客。
2026中彰產業聯手互送遊客方案！7/1全國都能領、申請資格一覽
一、活動時間
2026年7月1日起發放；
使用期限至2026年12月31日。
二、發放方式
指定館域當日單筆消費滿500元，贈送另一縣市聯合優惠券1張（價值超過5000元）。
三、使用方式
◾️在彰化指定館域消費滿500元，店家送「台中聯合優惠券」一張，可至台中指定店家使用。
◾️在台中指定館域消費滿500元，店家送「彰化聯合優惠券」一張，可至彰化指定店家使用。
四、發放數量
兩縣市各限量1萬份、總計僅有2萬份；每店家限量500張（送完為止）。
優惠券不是現金，無法直接折抵5000元；而是一張「聯合優惠券」，提供多家合作館域的優惠內容，可依照券面上各店家的優惠方式，到指定店家使用。
五、彰化指定合作館域17家
水銡利廚衛生活村
華新 mask 創意生活館
愛玩色創意館
福茂專業丸家
魔菇部落休閒農場
白色海灣（彰化縣自然生態教育中心）
卷木森活館
臺灣玻璃舘
餅乾學院 School of Cookie
緞帶王觀光工廠
成美文化園
鹿港紅樓精品旅館／員林紅樓商旅
臺灣手套博物館
興麥蛋捲烘焙王國
樂活襪之鄉博物館
白蘭氏健康博物館
祥安小客車租賃
六、台中指定合作館域14家
紙箱王創意園區
大呷麵本家故事館
木匠兄妹木工房
自行車文化探索館
阿聰師芋頭文化館
寶熊漁樂碼頭
伊莎貝爾烘焙觀光工廠
張連昌薩克斯風
台灣味噌釀造文化館
丸文食品觀光工廠
北屯新村－臺中市眷村文物館
霧峰林家宮保第園區
大振豐洋傘
台灣現代音樂鈴博物館
五、注意事項
1、各店家優惠內容不同，請依優惠券上文字說明使用。
2、優惠券不是現金券，不能直接換現金。
3、是否可與店內其他優惠合併使用，依各店家現場規定為準。
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2026中彰產業聯手互送遊客方案！7/1全國都能領、申請資格一覽
一、活動時間
2026年7月1日起發放；
使用期限至2026年12月31日。
二、發放方式
指定館域當日單筆消費滿500元，贈送另一縣市聯合優惠券1張（價值超過5000元）。
三、使用方式
◾️在彰化指定館域消費滿500元，店家送「台中聯合優惠券」一張，可至台中指定店家使用。
◾️在台中指定館域消費滿500元，店家送「彰化聯合優惠券」一張，可至彰化指定店家使用。
四、發放數量
兩縣市各限量1萬份、總計僅有2萬份；每店家限量500張（送完為止）。
優惠券不是現金，無法直接折抵5000元；而是一張「聯合優惠券」，提供多家合作館域的優惠內容，可依照券面上各店家的優惠方式，到指定店家使用。
水銡利廚衛生活村
華新 mask 創意生活館
愛玩色創意館
福茂專業丸家
魔菇部落休閒農場
白色海灣（彰化縣自然生態教育中心）
卷木森活館
臺灣玻璃舘
餅乾學院 School of Cookie
緞帶王觀光工廠
成美文化園
鹿港紅樓精品旅館／員林紅樓商旅
臺灣手套博物館
興麥蛋捲烘焙王國
樂活襪之鄉博物館
白蘭氏健康博物館
祥安小客車租賃
六、台中指定合作館域14家
紙箱王創意園區
大呷麵本家故事館
木匠兄妹木工房
自行車文化探索館
阿聰師芋頭文化館
寶熊漁樂碼頭
伊莎貝爾烘焙觀光工廠
張連昌薩克斯風
台灣味噌釀造文化館
丸文食品觀光工廠
北屯新村－臺中市眷村文物館
霧峰林家宮保第園區
大振豐洋傘
台灣現代音樂鈴博物館
五、注意事項
1、各店家優惠內容不同，請依優惠券上文字說明使用。
2、優惠券不是現金券，不能直接換現金。
3、是否可與店內其他優惠合併使用，依各店家現場規定為準。