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▲尹大滿上週在金曲獎前夕看了一下蔡依林的照片，就說她會得最佳女歌手。（圖／記者陳雅蘭攝）

韓國JTBC、Disney+神準算命實境節目《天機試煉場》今年2月上線後，憑藉49位命理師對決、各種神準預測掀起全球話題，第一季冠軍巫師尹大滿日前更在接受台灣媒體訪問時，神準預言蔡依林將奪下金曲歌后，最終真的說中，官方今（1）日宣布《天機試煉場》確定製作第二季，預計明年公開，再度掀起觀眾期待。《天機試煉場》製作團隊透露，之後會先推出外傳，才會投入第二季拍攝，預計明年公開。此外，第一季導演黃教鎮近日已離開JTBC，未來將在新東家繼續打造《天機試煉場》系列。《天機試煉場》集結49位擅長塔羅、四柱八字、薩滿、面相、腳相與巫術等不同領域的命理師，以淘汰制展開一連串「算命對決」，由全炫茂、朴娜萊、朴河宣、SUPER JUNIOR神童、姜智榮、李昊善共同主持。每一關都必須只靠有限資訊推演真相，包含透過照片與死亡時間推測死因、看童年照預測人生，甚至只看腳底判斷職業與身分，過程中翻牌、請神、排八字、搖鈴問事輪番上陣，緊張程度宛如推理競賽，也讓節目成為今年最受討論的話題綜藝之一。《天機試煉場》第一季最終由巫師尹大滿奪下冠軍，他上週剛好來台，在金曲獎前夕接受台灣媒體訪問，被問到蔡依林（Jolin）的得獎運勢，僅看了照片、聽到她是1980年出生、屬猴後，幾乎沒有任何猶豫便直接斷言：「這位會得獎。」一句話讓現場記者瞬間驚呼。沒想到最後蔡依林真的拿下第37屆金曲獎「最佳華語女歌手獎」，神準預言也再次替《天機試煉場》添上一筆傳奇。尹大滿也進一步分析，蔡依林過去遲遲未得歌后並非實力不足，而是「主辦頒獎典禮的人（評審），跟她之間好像有些不同的想法，彼此頻率不太對，所以才一直拿不到獎。」不過他也強調，今年蔡依林獲得國民與粉絲支持的力量特別強大，「得獎運真的非常旺，非常有機會得獎」。