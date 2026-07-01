我是廣告 請繼續往下閱讀

▲民進黨下午召開「台灣好生活」2026地方選舉政績暨共同政見發布記者會。（圖／記者朱永強攝，2026.07.01）

▲徐國勇說明政見。（圖／記者朱永強攝，2026.07.01）

年底地方大選，民進黨目前推派19名縣市長參選人，民進黨今（1）日召開「台灣好生活」2026地方選舉政績暨共同政⾒發布記者會。總統兼任民進黨主席賴清德表示，「台灣好生活」有三層意義，第一，經濟發展、AI紅利應該被人民共享；第二，福利國家；第三，讓每個孩子都能受到政府照顧，賴並以0至18歲成長津貼為例，直指台灣是全世界第一個推行此政策的國家。民進黨下午召開「台灣好生活」2026地方選舉政績暨共同政⾒發布記者會，包含賴清德、秘書長徐國勇、民進黨團總召蔡其昌、政策會執行長吳思瑤、政策會首席副執行長李俊俋出席。賴清德表示，這次19位候選人都是一時之選，不僅擁有專業，更富含經驗，民進黨就是希望能提出縣市的好人才，與各縣市的民眾共同合作，團結迎未來，也希望透過栽培新世代，能夠扛起台灣的新世代。賴清德提到，「台灣好生活」共同政見透過「加薪、減稅、增福利、少負擔」的施政方向，達到經濟紅利全民共享的福利國家，而「台灣好生活」背後有三層重大意義，第一層重大的意義，是經濟發展，AI紅利應該為人民所共享；第二層重大的意義是福利國家，一直都是民進黨創黨以來的基本主張，因此從蔡英文執政後，這十年來，民進黨擴大社會投資，逐步邁向福利國家的目標。賴清德續指，第三層意義，讓每個孩子都能受到政府照顧、追逐其夢想，其中，0到18歲成長津貼，台灣是全世界第一個國家推行此政策的，大家或許會想到美國總統川普拋出的「川普帳戶」，但其帳戶只幫助川普任內出生的小孩，一次性給予一千美金，而成長津貼則是不管是他任內出生，或是蔡總統任內出生，或是他卸任後接任總統出生的小孩，只要0到18歲都能領得到。徐國勇則說明，為讓全民共享經濟大成長的紅利，民進黨推出「加薪」與「減稅」兩大方針。在加薪方面，政府將推動軍公教待遇再調整，完成民進黨執政以來的第5次加薪，未來並持續推動調漲基本工資，期待月薪突破30,000元、時薪突破200元的大關；在減稅方面，為實質減輕基層與育兒家庭的稅額負擔，民進黨未來將推動未成年子女免稅額從每人10.1萬元提升至15.15萬元，並規劃「婚育宅免徵房屋稅與地價稅」，以貼心的減稅政策，讓青年結婚、育兒的壓力降到最低。徐國勇續指，在「增福利」與「少負擔」的政策層面，民進黨更提出具體制度化的加碼措施。針對增福利，訴求將育兒福利再加碼、推動親職支援制度化，包含雙親各自可申請投保薪資八成的「6+3個月」育嬰留停津貼，申請條件放寬至小孩6歲，以日為單位的留停額度也將從30天倍增至60天，雙親合計最高可達120天，同時，彈性減工時的適用對象從原先的0至3歲大幅延長到12歲，並保障家長每天可享1小時早下班或彈性上下班；在少負擔方面，民進黨將持續推動擴大40%的社會住宅作婚育宅，保證家有0至6歲幼童的家庭可安心長住12年，租金補貼也同步大加碼，新婚兩年內加碼至1.5倍，育有新生兒加碼至2倍。此外，社宅包租代管除可申請租金補貼，還能申請每年最高6,000元的「育兒居家安全修繕」補助，全面減輕育兒世代的居住與生活壓力。