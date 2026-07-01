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▲英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）在分組賽表現出色，目前已累積11個世界盃生涯進球，正式超越傳奇前鋒萊因克爾，成為英格蘭隊史世界盃進球王。（圖／美聯社／達志影像）

2026年美加墨世界盃32強淘汰賽明日迎來焦點大戰，由L組第一的「三獅軍團」英格蘭對陣K組第三的本屆大黑馬剛果民主共和國，這是兩隊隊史首度對決，英格蘭自換上名帥托馬斯·圖赫爾（Thomas Tuchel）執掌教鞭後，至今11場正式比賽豪取10勝1平，尚未有輸球紀錄，但明天將對決「最陌生的對手」，英格蘭持球率65.3%排名高居第3，反觀剛果則排第38，「三獅軍團」得把握高持球機會，企圖攻破對手大門。台灣時間凌晨12點展開英格蘭面對剛果焦點賽事，這是兩隊歷史上第一次正式對決。剛果前身薩伊共和國，曾在1974年參賽，但該屆未進球被淘汰，本屆世界盃則寫下隊史新頁，分組賽首輪1：1逼平葡萄牙、末輪3：1擊敗烏茲別克，隊史首次闖入世界盃淘汰賽。英格蘭在新帥托馬斯·圖赫爾上任後，至今11場正式比賽，保持10勝1平恐怖不敗戰績。雖然分組賽曾0：0被迦納逼平，引來些許質疑，但實力雄厚的三獅軍團依然被外界看好。進入一戰定生死的淘汰賽，圖赫爾的戰術應變能力將迎來真正考驗。兩隊焦點球員部分，英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）在分組賽表現出色，目前已累積11個世界盃生涯進球，正式超越傳奇前鋒萊因克爾，成為英格蘭隊史世界盃進球王。如果他能在面對剛果比賽中破門，世界盃淘汰賽進球數將達到4球，追平傳奇名將赫斯特（Geoff Hurst），位居隊史第2。但剛果陣中，同樣擁有多名具備英超經驗的防守悍將，包括萬．比薩卡（Aaron Wan-Bissaka）和圖安澤貝（Axel Tuanzebe），他們對英格蘭國腳們的踢法瞭若指掌。進攻端則仰賴效力於新卡索聯的前鋒維薩（Yoane Wissa），他在分組賽攻入全隊4球中的3球，包辦全隊75%火力，換算平均每90分鐘能踢進一球，展現強大效率。值得注意的是，英格蘭與剛果在控球率上存在顯著差距，英格蘭分組賽平均控球率高達65.3%，排名48支隊伍中第3，擅長掌握比賽節奏與陣地戰，反觀剛果平均控球率僅有38.5%，但防守組織極為嚴密，進攻則講求防守反擊與效率，平均每波攻勢僅傳球4.3次，全靠直接、高速的反擊撕裂對手。整體而言。英格蘭論陣容星度、近況，都明顯是戰優勢一方，但如何打破對方的防守，並嚴防對手偷襲，將成為本戰勝負關鍵。