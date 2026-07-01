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▲高爾宣（左）與老婆芮德結婚2年，被問到何時舉辦婚禮？他透露現階段還是先以工作賺錢為主，不過看到瘦子在峇里島補辦婚禮，讓他羨慕直呼未來也想去峇里島舉辦。（圖／記者嚴俊強攝影）

歌手高爾宣與婁峻碩今（1）日久違合體出席彩妝品牌活動，看到瘦子近日在峇里島補辦婚禮，與芮德結婚2年、育有1子1女的高爾宣受訪時表示：「其實我也是會想去峇里島，因為我覺得那邊就是一個人間天堂。」但他透露目前補辦婚禮還沒有具體計畫，現階段還是先以工作賺錢為主，另外也透露之後不生了。此外，婁峻碩先前在沖繩辦婚禮時，身為好友的高爾宣卻缺席，對此高爾宣則搞笑爆料：「他就是沒有邀請我啊！我跟你的交情，看起來就只到戶政事務所（當證人）而已。」歌手高爾宣與婁峻碩接連升格當爸，許久未見的兩人，受訪時不斷互誇，更自爆在活動前已經在現場的「床上」玩過一輪，一起拍攝影片。而近日共同好友瘦子在峇里島補辦婚禮，與老婆芮德結婚2年的高爾宣，被問到何時舉辦婚禮？他表示：「其實我也是會想去峇里島，因為我覺得那邊就是一個人間天堂，非常的舒服。」但現階段還是先以工作為主，暫時還沒計畫舉辦婚禮。一旁的婁峻碩則說：「沖繩也不錯，推薦給你。」值得一提的是，兩人雖是好友，但高爾宣之前卻未出席婁峻碩的沖繩婚禮，當場爆料：「他就是沒邀請我…」對此婁峻碩趕緊解釋有邀請他參與登記結婚，高爾宣則吐槽：「對啦，他把熟的跟不熟的拆開，我們這種就是只能陪他去登記，不能去度假，我跟你的交情就只到戶政事務所喔！」讓眾人一聽忍不住大笑。此外，已是二寶爸的高爾宣，日前在台上被粉絲勸「你應該要結紮了啦！」他受訪時也透露不生了，原因是捨不得老婆太辛苦，「兩個很完美啊，我覺得已經是最好的安排。」身為老公看到老婆懷孕生子的辛苦過程，讓高爾宣直呼：「真的蠻心疼的、很辛苦，覺得有時候蠻不公平的。」婁峻碩也附和：「我們沒有說要不要生的話語權。」兩人現在私下也會聊起爸爸經，高爾宣笑說今天見面第一句就問「欸～有睡好嗎？」婁峻碩則透露因為月嫂休息，再加上自己昨天去香港工作回來，「昨天老婆比較辛苦一點，老婆真的很偉大，我愛你。」更透露待會工作結束要帶彩妝品回去犒賞對方一下。