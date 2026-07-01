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誤以為已送上學留置車內釀悲劇

美國佛羅里達州日前發生一起令人心碎的悲劇。一名年僅23個月大的幼童，被發現陳屍於幼兒園停車場的一輛休旅車後座。警方初步調查發現，男童父親當天早晨開車出門，誤以為自己已將孩子送進幼兒園，直到傍晚父親返校接人時，才驚覺年幼孩子被獨自留在密閉車廂內長達數小時，早已不幸身亡。綜合外媒報導，這起不幸事件發生於美國佛州6月29日，當天傍晚5時39分左右，警消接獲通報，指稱「探索新世界幼兒園」（A World of Discovery Academy）外有一幼童在車內失去意識，救援人員趕抵現場後，確認男童已經身亡。幼兒園負責人諾瓦（Leslie Novoa）表示，男童父親在傍晚下班後開車返回幼兒園，準備接男童從學校下課。然而事實上，早上粗心的父親根本沒把男童帶下車送進幼兒園。父親隨後開車去上班，男童就這樣被獨自留在車上。當諾瓦與男童父親打開車門時，赫然發現男童虛弱地倒臥在後座，早已失去生命跡象，嚇得諾瓦趕緊撥打電話報案。諾瓦表示，「爸爸以為他是來接小孩放學的，直到打開車門，才猛然想起自己早上根本忘了把孩子送進幼兒園」。諾瓦也透露，這是個非常溫馨且充滿愛的家庭，前兩個孩子也都在該校就讀，遭逢此變故令全校師生相當悲痛。諾瓦也再度提醒所有家長，下車前務必養成「回頭查看後座」的習慣。事發後，警方隨即在涉事休旅車周圍搭起帳篷並拉起封鎖線，大批鑑識人員在現場進行了長達數小時的蒐證。警方表示全案仍在持續偵辦中，截至6月30日下午尚未起訴任何人。根據美國「兒童與汽車安全組織」（Kids and Car Safety）最新數據統計，隨著夏季氣溫飆升，這起事件已是全美2026年發生的第9起兒童留置車內高溫致死案件，同時也是佛羅里達州今年入夏以來的第3起悲劇。