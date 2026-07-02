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探索廚房聚各式高檔海鮮 龍蝦、鮑魚、帝王蟹都有

▲台北寒舍艾美「探索廚房」於今（1）日至8月31日午餐及晚餐餐期推出「潮港雙饗」海鮮季，匯聚各種高檔海鮮。（圖／寒舍集團提供）

台北喜來登「十二廚」 額外送黑鮪魚每人一份

▲十二廚除了海鮮季的多樣海鮮，也有多樣化的芒果甜點上市。（圖／寒舍集團提供）

台北美福飯店推線上旅展 自助餐券下殺61折

▲台北美福大飯店宣布推出「盛夏饗樂好禮線上旅展」，其中「台北美福彩匯自助餐廳下午茶餐券」原價每位1380元+10%，四人同行每人只要923元。（圖／台北美福提供）

寒舍集團宣布，旗下兩大buffet包含台北寒舍艾美「探索廚房」與台北喜來登「十二廚」，將於7月1日至8月31日午餐及晚餐餐期推出「潮港雙饗」海鮮季，嚴選台灣在地漁港漁獲，標榜當日現流直送。「探索廚房」菜色包含黑鮪魚大腹、香煎鬼頭刀、炭烤澎湖生蠔等，餐價每人2380元+10%起。十二廚也有XO醬爆炒沙公、三杯鮟鱇魚、現燙小卷米粉湯等，餐價每人1490元+10%起。此次海鮮季主題日期為7月1日至8月31日，台北寒舍艾美酒店「探索廚房」期間與十二廚聯名推出「潮港雙饗」海鮮季打造夏日奢華海鮮體驗，主打來自超過10種不同台灣漁港在地漁貨，包含屏東東港鮪魚、南方澳鬼頭刀、富基漁港扇貝等等。本次海鮮季餐檯除原本就供應的「奶油香煎龍蝦、鹽烤九孔鮑魚、松葉蟹腳」等高檔海鮮之外，更新增黑鮪魚大腹生魚片、小卷米粉、香煎鬼頭刀佐酸豆白酒醬、XO醬爆炒沙公、澎湖炭烤帶殼生蠔等。探索廚房更提到，活動期間還加碼推出「平日升級」活動，凡於平日星期一至四午晚餐及週五午餐時段消費，即升級為週末假日菜色，不須另外收費。必吃的高級菜色包含和牛炙燒握壽司、蟹粉金湯帝王蟹等。至於台北喜來登「十二廚」，此次海鮮季活動推出超過20款人氣海鮮料理，是自南方澳漁港、成功漁港、澎湖、嘉義等地海港，以當日現流直送的方式引入新鮮漁獲食材，每位成人入席用餐還可享用「黑鮪魚腹生魚片」限量一份，餐價為每人1490元+10%起，標榜菜色升級不加價。活動精選菜色包含酥炸鬼頭刀、竹筴魚一夜乾等，假日時段追加來自嘉義東石和澎湖的炙烤生蠔，還有三杯鮟鱇魚、海菜鮮蚵茶碗蒸、XO醬爆炒沙公等。熱菜區更有不容錯過的澎湖酸菜魚、魚汁滑蛋拇指卷、炸丁香糯米椒。蒸籠區除了人氣經典的清蒸松葉蟹腳，更有泰式檸檬蒸魚、澎湖小卷米粉湯等。另外，十二廚還有多款人氣芒果甜點，包含融入奶霜清爽的芒果生乳蛋糕捲、精巧可愛的芒果慕斯、芒果鮮奶酪等。：7月1日至8月31日▪️活動內容：凡於探索廚房平日星期一至四午晚餐及週五午餐時段消費，即免費升級為週末假日菜色，不須另外收費。活動餐價：午晚餐每位2380元+10%起訂位專線：02-6622 8018餐廳地址：臺北市信義區松仁路38號▪️活動餐價：午晚餐每位1490元+10%起訂位專線：02-2321 1818餐廳地址：臺北市中正區忠孝東路一段12號台北美福大飯店宣布，今（1）日起推出「盛夏饗樂好禮線上旅展」，餐券、住宿券享限定優惠，包含自助餐廳餐券，像是「台北美福彩匯自助餐廳下午茶餐券」，原價每位1380元+10%，四人同行每人只要923元，享61折優惠。午、晚餐券原價每位1680元+10%起，購買單人券12張套券再加贈2張餐券，每人最低只要1380元起，優惠約75折。線上購買「平日自助午、晚餐單人券」8張，加碼贈週五至週日適用的「下午茶單人券」1張。