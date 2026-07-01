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▲「AD」戴維斯（Anthony Davis）原本有望前往金州勇士，與柯瑞、詹姆斯正式合體，但現任東家巫師卻無意交易掉他。（圖／美聯社／達志影像）

隨著詹姆斯大動作道別洛杉磯湖人，格林（Draymond Green）選擇跳出合約，金州勇士簽下詹姆斯（LeBorn James）並找來摯友「AD」戴維斯（Anthony Davis），以上述2人搭配柯瑞（Stephen Curry）夢幻陣容卻難以成真，根據ESPN知名記者馬克·J·斯皮爾斯（Marc J. Spears）報導，背後真兇其實就是華盛頓巫師，他們已放出不會交易AD的消息，甚至不打算聽取任何關於這位10屆全明星的交易報價。隨著格林跳出合約，有望降薪留在勇士，以及詹姆斯確定離開湖人後，關於勇士的夢幻劇本似乎正一步步成形，相關謠言也迅速傳開，稱勇士正計劃採取行動，包括在自由市場簽下詹姆斯，並透過交易得到AD，但一切都因為巫師堅決的立場而作罷。根據ESPN內幕記者斯皮爾斯指出，巫師隊不僅對交易AD毫無興趣，甚至根本不打算聽取任何相關的交易報價，在此消息曝光的幾天前，Yahoo Sports記者凱文·歐康納（Kevin O'Connor），才於報導率先指出，根據多位聯盟消息人士透露，勇士正試圖透過交易，從巫師得到AD，接著再簽下投身自由市場的詹姆斯。豪組超級陣容、讓詹姆斯、柯瑞生涯最後時刻正式合體的消息，對於勇士而言絕對是可行方案，儘管如今巫師無意出售AD，但勇士依然處於有機會對詹姆斯展開追求的局勢，此時若再帶回格林，仍將組成一個非常有趣的超級陣容。若AD最終並未前來，由詹姆斯、格林、柯瑞加上巴特勒（Jimmy Butler）的組合，論話題性、戰力與星度，也絕對具備強大破壞力，並能在西區掀起一場風暴。但根據多方外媒報導，勇士高層目前仍在維持現有陣容、與豪組超級陣容直接拚冠的方針下思考，估計不會在短期內作出決定。