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網路非法賣「流產藥」 食藥署：盼透過追蹤機制掌握流向

林靜儀談事後避孕藥 「男人沒有準備保險套就不要跟他上床」

事後避孕藥轉指示用藥？林靜儀：尊重專家討論評估

近期疑似出現網路非法販售「流產藥」一事，引發網友熱議。而食藥署今（1）日指出，為了強化藥品流向管理，預告修正3款口服藥品納入管理，且預告納入的管理的藥品皆是處方藥，不會影響民眾就醫及取得藥品權益。衛福部次長林靜儀則發文，「身為曾經在婦產科臨床而且做青少女生育門診（幸福9號）的醫師，也身為女性主義者，我絕對支持男人沒有準備保險套就不要跟他上床」。網路傳出非法販售「流產藥」，也引起網路熱議。食藥署今日提到，6月25日依據《藥事法》第六條之一，預告修正應建立追溯或追蹤系統的藥品類別。此次預告 Misoprostol、Levonorgestrel及Ulipristal acetate等3款口服單方劑型藥品納入管理，預告期60日、將廣泛蒐集各界意見。對於近期疑似出現網路非法販售流產藥情事，食藥署表示，希望可透過追溯或追蹤系統的申報與勾稽機制，掌握藥品自藥商至醫療、藥事機構的供應鏈流向，保障民眾用藥安全，不會影響民眾就醫與取得藥品權益。外界關心「提升緊急事後避孕藥可近性」議題，食藥署說，已參考國外經驗，積極辦理相關制度研議，除透過說明會及專家會議廣納多方利害關係人意見，並權衡科學實證與民眾用藥權益，刻正積極研議「緊急事後避孕藥」同時經「醫師處方」與「藥師指示」用藥管道的可行性。林靜儀則在臉書發文提到，自己身為曾經在婦產科臨床、且做青少女生育門診（幸福9號）的醫師，也身為女性主義者，絕對支持「男人沒有準備保險套就不要跟他上床」。但林靜儀直指，先不論荷爾蒙用藥的安全管理層級，臨床婦產科醫師遇到太多伴侶間缺乏「有性行為就要準備安全穩定避孕」的觀念，也缺乏自我和互相保護的意識，使用「事後藥」的觀念錯誤，把緊急事後當成唯一避孕措施，而且不知道「事後藥也是荷爾蒙」等。林靜儀說，還有時機錯誤，全憑自己覺得這次性行為「是否安全」，甚至短期多次使用，加上沒有正確追蹤回診、確認是否避孕成功，更有許多因為反覆多次用藥而導致月經紊亂，更增加後續意外懷孕風險、或是已經懷孕而不自知，等到嚴重異狀才就診。林靜儀也說，需要「診斷」的原因是為了要確定個案「原本使用的避孕措施」、上次的月經期間、是否有荷爾蒙藥物相關禁忌症，也包括後續應該何時回診確定避孕成功，更包括給予未來安全、適當、穩定的避孕措施，避免常常採取「緊急」的做法。林靜儀強調，此次食藥署沒有改變取得藥品和獲得用藥的方式，而是疑似有大量相關藥物流向不明，但檢調調查中不便明說，遭違法濫用甚至盈利，因此預告對於藥物流向進行管理，政府機關必須對目前已經違法的行為進行相關應處。林靜儀說明，要改成指示用藥，像普拿疼、胃藥一樣的管理方式，「尊重專家後續討論評估」。