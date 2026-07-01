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鄭麗文不是票房毒藥？楊植斗：邀請主席一起破除謠言

楊植斗開第一槍合體鄭麗文掃街 牛煦庭：團結是打贏選戰的要素

國民黨主席鄭麗文去年10月接任黨魁後，言論、黨路線親中，傳出不少年底要選市議員、縣市首長的參選人擔心影響選票，因此不敢找她站台或合掛看板，被外界稱為「票房毒藥」。不過，台北市大安區議員楊植斗不這麼認為，將開全國第一槍在明(2）日早上9點和鄭麗文合體掃木柵市場。對此，楊植斗表示，鄭麗文又不是什麼猛獸，她來有辦法替我們加分加持，非常好。楊植斗認為，基層對鄭麗文的看法都蠻不錯的，而且他是黨主席、指標領袖，選舉時當然要跟她站在一起。楊植斗也透露，「其實很多人都在觀望，看看有沒有會跟主席合體，那我就來當第一個。」現在黨主席被綠營看衰，他身為黨員心裡很不是滋味，所以特別邀主席來造勢，一起來破除謠言，而不是現在躲著她、不找她來站台。針對外傳現在找鄭麗文來站台需要很大的勇氣，楊植斗則說，找鄭麗文掃街不需要勇氣，她來絕對是替我們加分，而他也說主席真的很忙，時間不好喬，這次的掃街的邀約，從她人在美國就開始詢問，六日她都在外縣市幫忙，所以只剩下明天。國民黨立委牛煦庭認為，找各天王、天后來站台就是不外乎是想爭取選票最大化，顧慮不同選民對於不同問題的想法。特別是民進黨現在因為選舉狀況不利、社會氛圍不利，會想盡辦法見縫插針，破壞藍營內部的團結、藍白合作，這部分選民也看得清楚。因此，只要天王能夠分進合擊，這個選戰結果就會最大化，團結就是打贏選戰最重要的要素，所以完全沒有必要落入綠營設下的陷阱。