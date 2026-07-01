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紅毛猩猩寶寶雙胞胎小寶離世！大寶24小時監控救治中

▲台北市立動物園成功以剖腹產同時迎接一對紅毛猩猩雙胞胎，在國際繁殖紀錄中幾無前例可循。（圖／北市動物園）

▲北市動物園表示，紅毛猩猩雙胞胎小寶不幸於7月1日凌晨0點38分因急救無效而宣告死亡。（示意圖／北市動物園）

令人心碎的消息！台北市動物園今（1）日表示，前日透過剖腹產出生的早產紅毛猩猩寶寶「小寶」，因呼吸窘迫症候群，經過醫療團隊1個多小時的急救，仍不幸於7月1日凌晨0點38分因急救無效而宣告死亡。雙胞胎中的另一隻紅毛猩猩「大寶」，目前也有新生兒呼吸窘迫狀況，持續由獸醫師與保育員24小時全天候密切監控救治中，，消息曝光也讓大批網友湧入，持續幫大寶集氣加油，希望牠能度過難關順利長大。北市動物園表示，日前北市動物園幫助紅毛猩猩媽媽「可乙」進行剖腹產手術，手術雖然順利取出胎兒，隨即被送往加護病房，由獸醫師進行24小時全天候的密切監控。但從昨（30）日中午開始，紅毛猩猩「小寶」的生理指數開始劇烈波動，出現呼吸窘迫徵兆。醫療團隊隨即展開緊急搶救，無奈因早產導致的先天發育限制，紅毛猩猩「小寶」仍於今（1）日凌晨0點38分心跳停止，宣告搶救無效。目前醫療團隊的焦點全數集中在另一隻正與生命搏鬥的紅毛猩猩「大寶」身上，大寶同樣面臨早產兒的「新生兒呼吸窘迫症候群（RDS）」，由於肺部尚未發育成熟，無法自主順暢呼吸，狀況極其不穩定。為了保住紅毛猩猩媽媽「可乙」的這條血脈，動物園醫療團隊在加護病房內進行24小時不間斷的輪班監控。在搶救與監控的關鍵過程中，非常感謝臺大醫院新生兒科醫生即時指導，共同參與紅毛猩猩「小寶」的搶救，並為「大寶」擬定精準的呼吸支持、藥物劑量與生理監測策略。園方表示，，非常需要社會大眾共同為牠集氣，祈禱牠能平安度過難關。在痛失新生命的同時，醫療團隊表示，紅毛猩猩媽媽「可乙」在經歷剖腹產手術後，目前身體各項生理指標皆在穩定恢復中，獸醫師與保育員正密切監控其術後傷口癒合情形與營養攝取。不少網友也湧入打氣，「祝福已經離開的小寶，希望大寶加油」、「大寶～加油」、「醫療就是要挽救性命的，希望大寶能平安健康」、「大寶加油加油加油」。