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00929於7月1日公告最新配息，每受益權單位配發0.38元。若以6月30日收盤價30.78元計算，年化配息率約14.8%，維持高配息水準。
此外，00929本次同步完成成分股調整，換股幅度達22進22出。其中，今年股價表現強勢、累計漲幅約234%的聯電（2303）持續留在持股名單，同時新增營收創新高的鴻海（2317）、技嘉（2376）等個股，也納入信邦（3023）、祥碩（5269）、旭隼（6409）等具成長動能企業。
AI供應鏈持股比重提升 聚焦科技成長題材
觀察此次換股內容，00929持股進一步聚焦AI供應鏈，包括黃仁勳來台演講時備受市場關注的「背板概念股」，如鴻海、英業達（2356）、技嘉、微星（2377）、廣達（2382）及緯創（3231）等均入列。
市場普遍認為，AI仍是2026年全球科技產業最重要的投資主軸，從雲端資料中心、ASIC、高速傳輸、AI PC到企業數位轉型，相關需求持續擴張。00929完成換股後，除提高AI供應鏈布局外，也兼顧高品質配息企業，可望同步掌握產業成長與現金流機會。
資本利得支撐配息 7月20日前買進可參與除息
對於市場關心高配息是否具有延續性，觀察00929基金淨值組成，截至6月30日，資本損益平準金達15.36元，在近期股價上漲帶動下，累積相當程度的資本利得，可望成為配息的重要支撐。
00929本次除息日訂於7月21日，股息將於8月14日發放，投資人若欲參與此次配息，最後買進日為7月20日。
復華投信指出，AI仍是2026年全球科技產業最重要的投資主軸，從雲端資料中心建置、ASIC、高速傳輸、AI PC到企業數位轉型，相關需求持續擴大，而00929此次完成換股後，持股更聚焦AI供應鏈及高品質配息企業，有望同步掌握產業成長趨勢與股東現金回饋。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。