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元大台灣50（0050）本次每受益權單位預估配發0.6元，除息日訂於7月21日，最後買進日為7月20日，預計8月10日發放股息。以1日收盤價109.35元計算，單次殖利率約0.55%，年化約1.1%。
雖然此次配息低於前次的1元，但仍高於去年完成「一拆四」分割後首次配發的0.36元，反映成分股獲利及股利配發仍較去年改善。
受益人突破323萬 市值型ETF人氣不減
根據最新統計，0050受益人已達323萬8748人，較去年底203萬5755人增加逾120萬人。市場人士分析，儘管本次單次配息減少，但受惠於台股多頭行情與大型權值股表現，仍持續吸引投資人布局。
0056配1.35元 創改季配後新高
相較之下，元大高股息（0056）本次每受益權單位擬配發1.35元，創下2023年第二季改採季配息以來、近12次配息新高，同樣於7月21日除息、8月10日發放股息。以1日收盤價52.75元估算，單季殖利率約2.56%，換算年化殖利率約10.24%，維持高配息優勢。
0056受益人數持續成長，目前達157萬3217人，較去年底增加4萬2253人。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。