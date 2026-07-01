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日本又發生小學生失蹤事件，一名就讀特教學校的10歲男童，昨日在上課時舉手表達想上廁所，離開教室後不見蹤影，校方通報警消，今（1）日在距離學校一公里遠的瀑布尋獲男童，但已不治身亡。根據朝日新聞報導，日本石川縣小松市的縣立小松特別支援學校（特教學校），發生一起國小五年級10歲男童失蹤事件。校方指出，該名男童是在6月30日上午11點左右，於國語課（日文課）途中表示「想上廁所」而離開教室，隨後便不知去向，男童平時穿著的室外鞋仍留在校內。當天中午12點左右，學校老師在學校附近的田間發現了男童的室內鞋；同時校方也發現，學校其中一個出入口的門鎖當時並未上鎖。該所特別支援學校位於距離JR小松站約7公里的山區。消防與警察單位自1日上午5點起展開大規模搜救，共出動約200人，並動用警犬與直升機，針對距離學校約1公里處的「十二之瀑（十二ケ滝）」及附近山區進行全面搜查。今日上午11點左右，正在十二之瀑潛水搜救的消防隊員大喊「找到了」。該瀑布潭深超過1公尺，現場亦立有提醒民眾注意安全的警示看板。警方目前正進一步釐清男童失足墜落的詳細原因。縣警表示，男童在送往醫院後確認死亡。由於遺體上沒有明顯外傷，警方初步研判遭捲入刑事案件（他殺）的可能性較低。小松縣立特殊學校校長瀨川真司對此事道歉，他敘述，這名男童可能打開了廁所旁的緊急出口，廁所旁的緊急出口沒有上鎖。即使是個子不高的孩子也能輕易穿越那裡。在這方面的安全措施不足。學校將於2日和3日停課。