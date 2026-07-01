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▲郭台銘（左）、曾馨瑩相伴過18個年頭，銀色夫妻形象鮮明。（圖／NOWNEWS資料照）

▲郭台銘（左）和曾馨瑩昔日在外界眼中是恩愛夫妻，近日卻因為女球友事件，讓各方觀感有些複雜。（圖／翻攝自HsinYing 曾馨瑩IG＠hsin_ying_tseng）

75歲鴻海集團創辦人郭台銘（郭董）近來傳出小25歲謝姓女球友有不尋常關係，讓外界關心起他和曾馨瑩18年的婚姻現況，回顧兩人相戀的過程，郭台銘當年為了追求曾馨瑩，親自送早餐到房間給女方，怎料，曾馨瑩沒有察覺郭董的愛意，多年後兩人提起這段往事，郭台銘忍不住虧愛妻，「我那時候忍了一個晚上了欸！」郭台銘2019年為回饋「果凍」（粉絲暱稱）舉辦見面會，期間分享初識曾馨瑩的過程，當年他要與林志玲在鴻海尾牙跳探戈，請了女方的舞蹈教練曾馨瑩教學，郭董一看到曾馨瑩，立刻被對方專注教學的模樣吸引，目光都在曾馨瑩身上，「我看她第一眼，沒看林志玲！」一旁的曾馨瑩聽完，忍不住吐槽老公：「學舞學得很慢！」回憶當時幫林志玲和郭台銘上課，郭台銘一直說「再一次」，讓她心中還默默碎唸「這堂個別課有點累」。事實上，郭台銘在追曾馨瑩時曾經送愛心早餐，當時曾馨瑩問郭董「吃飽了嗎？」他回答「是！」曾馨瑩便收下早餐，郭台銘才默默離開。曾馨瑩表示，曾經問過郭台銘何時開始追她，郭董一聽立刻虧愛妻太遲鈍，「我都送早餐到妳房間，妳怎麼還不知道？我從來不曾這樣送早餐到人家房間去的」，更說當下離開時心想「怎麼會找到這麼一個沒趣的女孩子」、「我已經忍了一個晚上了呢」，曾馨瑩聽了拍拍老公肩膀，郭董才意識到不能再爆料。此外，曾馨瑩說，郭台銘雖然日理萬機，但生活處處有貼心小舉動，例如洗完澡出來，郭董已經把她的拖鞋擺好在浴室門口，也曾經小心翼翼地把鮮花放在口袋，就為了帶回家送她，兩人交往後，每年生日都會收到郭董一束玫瑰，每年還會換不同顏色，相當寵愛曾馨瑩。