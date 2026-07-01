我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院會日前在國民黨團與民眾黨團聯手下，通過《公職人員選舉罷免法》第26條修正案，修正內容包括未來被法院宣告緩刑或得易服社會勞動之自由刑者，可登記參選為候選人，此條款被外界視為「高虹安條款」。總統府今（1）日發布總統令正式公告，該法條即日起生效，代表高虹安連任之路的司法障礙已解套。公職人員選舉罷免法原本規定，曾犯貪汙、國安法等重大刑案，被判有期徒刑確定並受緩刑宣告者，不得登記為候選人，不過，朝野立委考量，其規定過於嚴苛，為避免參選人因輕罪被判緩刑而喪失參政權，因而提案修法，立法院會日前三讀通過《公職人員選舉罷免法》第26條修正案，未來受宣告緩刑或得易服社會勞動之自由刑者可登記參選，另規定詐欺犯不得登記為候選人。高虹安因論文誣告案，二審宣判6個月有期徒刑，無法易科罰金，目前在最高法院審理中，如今總統府今正式公告該法條生效，代表高虹安參選新竹市長將不會出現司法上的阻礙；此外，包含國民黨立委立委謝龍介、廖偉翔、邱鎮軍以及民進黨立委柯建銘等人，未來若有相關訴訟獲判緩刑，參選資格將不受限制。