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高雄市114學年度模範生及市長獎畢業生合影活動今（1）日在美濃國中率先登場，來自大旗美地區的優秀學子與市長陳其邁開心合影。今年是市長陳其邁任內最後一次與畢業生合影活動，陳其邁除親自向每位學生獻上祝福，也勉勵大家帶著驕傲與自信，勇敢追逐夢想。高雄市幅員遼闊，為減輕親師生往返負擔，教育局今年特別規劃大旗美、大岡山、南高雄、北高雄與大鳳山等五大分區，自7月1日至17日陸續於美濃國中、高苑工商、小港高中、高雄師範大學與五福國小辦理合影活動，讓各地畢業生都能就近留下難忘回憶。首場大旗美場次集結旗山、美濃、六龜、杉林等9個行政區優秀畢業生，不少學生來自偏鄉、單親、新住民或原住民族家庭，憑藉堅持與努力，在學業、品德與多元學習上綻放光芒，寫下屬於自己的精彩故事。六龜高中撒菲．搭給斯拿伯安同學獲得模範生與市長獎，也是六龜高中第一位透過繁星推薦錄取法律系的學生；她期許未來學成返鄉，以專業知識守護族人權益，實踐回饋部落的夢想。杉林國中黃晨蓁同學是新住民子女，家境雖不寬裕，卻始終保持全校第一名的優異成績，並積極投入服務學習及校外競賽，榮獲AI物流機器人挑戰賽特優、客語歌謠比賽佳績、慈孝家庭楷模與2025總統教育獎奮發向上獎，以行動展現逆境成長的力量。局長吳立森表示，模範生與市長獎不僅代表優異的學習成果，更象徵堅持、品格與責任。市長陳其邁親自與每位學生合影，為他們送上最誠摯的祝福，期盼每位高雄學子都能懷抱夢想、勇敢前行，在人生舞台持續發光發熱，成為讓高雄驕傲的下一代。