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3業者大豆沙拉油一級致癌物超標 已啟動下架回收

▲對於泰山、福壽、福懋3家公司因油品代製廠中聯油脂提供的「沙拉油原料」苯駢芘（BaP）檢驗不符合，共計15品項，確認啟動下架回收機制。（圖／食藥署提供）

泰山、福壽、福懋3家公司的油品代製廠中聯油脂提供的「沙拉油原料」（批號0409315），在第三方檢驗時，因苯駢芘（BaP）檢驗不符合我國法規標準，預防性下架。食藥署今（1）日傍晚也發布新聞稿表示，接獲代製廠主動通報，3家公司已確認啟動下架回收機制，受影響品項共計15項。食藥署表示，6月30日及今日連2天接獲中聯油脂股份有限公司主動通報，提供泰山企業股份有限公司、福壽實業股份有限公司及福懋油脂股份有限公司所使用的「大豆沙拉油」約1300公噸，於自主檢驗時，檢出苯駢芘（Benzo[a]pyrene, BaP）8.1 μg/kg，批號為315-1150404、製造日期115年4月4日、有效日期115年9月30日，未符合我國「食品中污染物質及毒素衛生標準」。食藥署說明，今日上午派員會同台中市食品藥物安全處至中聯、福懋及福壽查核，經查案內檢出苯駢芘超標得大豆沙拉油產品，批號315-1150404，實際分別於4月8日、9日及10日出貨予福懋約588公噸、福壽約421公噸及泰山約291公噸，總計約1300公噸。3家業者經接獲中聯通知後，均已啟動下架回收機制，衛生機關將持續督導追蹤案內產品下架回收情形，並請中聯檢討產品製程。食藥署呼籲，民眾如持有業者公布受影響產品，請暫停食用，並依業者公布辦理退貨。食藥署說明，苯駢芘屬多環芳香烴（PAHs）的一種，於食品加工過程產生或受環境污染。我國針對食用油脂已訂有苯駢芘限量標準，食品業者應落實自主管理，確保產品符合衛生安全規定。食藥署提醒業者，倘發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止販賣及辦理回收，並通報所在地衛生局。未依規定通報者，將依違反食安法第7條規定，處以新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。