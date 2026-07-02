台灣人的熱情再度讓外國人留下深刻印象。一名定居台灣的外國網友發文表示，日前竟遭一位農民開著貨車一路追趕，對方還拿著刀，最後才發現原來是想請他吃現切芒果，讓他哭笑不得。貼文曝光後吸引超過1.6萬人按讚，不少台灣網友笑說「別國拿刀是威脅，台灣拿刀是切水果」、「台灣人對食物是認真的」。
被台灣農民「拿刀狂追」！外國人嚇壞 真相曝光笑翻
一名外國網友在臉書分享，上周六遇到一位農民，對方開著藍色小貨車一路追著他們，手裡還拿著一把刀，最後停下來才知道，原來農民只是想現場切芒果請他們吃，不禁笑喊：「被強迫餵食了。」更曬出農民的小貨車照片，幽默表示：「這台車可以做任何事情。」
貼文曝光後吸引超過1.6萬人按讚，還被轉發到Threads，有網友笑說：「有一個外國阿北被台灣農民追著餵食芒果（拿刀是為了切水果啦）。」
不少網友看到後紛紛留言表示，「別國是持刀威脅，台灣是持刀餵食」、「沒吃完不准走，不好吃的話你就在這裡等著我回去再殺一顆」、「台灣人就是有一種：不許你吃不營養的天性」、「來台灣不可以沒吃到芒果，不允許」、「台灣人對食物是認真的」。
也有人指出，這就是台灣人熱情的天性，根本就是動物森友會的島民無誤，「你叫他來台北，我們拿拔樂追他」、「來台灣不可以沒吃到芒果，不允許」、「台灣人對食物是認真的」。就連澄清醫院胸腔外科主任杜承哲醫師都忍不住發文笑喊：「台灣人，你不能一看到外國人就衝過去餵他吃水果！」
台灣芒果最好吃！農糧署教怎麼挑：掌握3個口訣
隨著芒果進入盛產季，農糧署曾透過臉書粉專「鮮享農YA」分享挑選技巧。農糧署表示，台灣芒果最早上市的是土芒果，接著還有香氣濃郁的愛文、果實碩大的金煌、玉文等品種，各有不同特色。
至於挑選芒果，可掌握3個重點，包括色澤鮮豔且表面帶有果粉、果形飽滿且底部圓滑，以及靠近聞時帶有自然果香，代表新鮮度與品質都較佳。
農糧署也提醒，芒果屬於後熟型熱帶水果，若買回家時果皮仍帶有果粉、摸起來偏硬，可先放置常溫約2天，等待果皮逐漸轉為油亮、散發濃郁香氣，就代表已經成熟，最適合享用。
如果成熟後沒有立即食用，建議先用報紙包覆，再盡快放入冰箱冷藏保存，以維持最佳風味與口感。
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一名外國網友在臉書分享，上周六遇到一位農民，對方開著藍色小貨車一路追著他們，手裡還拿著一把刀，最後停下來才知道，原來農民只是想現場切芒果請他們吃，不禁笑喊：「被強迫餵食了。」更曬出農民的小貨車照片，幽默表示：「這台車可以做任何事情。」
貼文曝光後吸引超過1.6萬人按讚，還被轉發到Threads，有網友笑說：「有一個外國阿北被台灣農民追著餵食芒果（拿刀是為了切水果啦）。」
也有人指出，這就是台灣人熱情的天性，根本就是動物森友會的島民無誤，「你叫他來台北，我們拿拔樂追他」、「來台灣不可以沒吃到芒果，不允許」、「台灣人對食物是認真的」。就連澄清醫院胸腔外科主任杜承哲醫師都忍不住發文笑喊：「台灣人，你不能一看到外國人就衝過去餵他吃水果！」
隨著芒果進入盛產季，農糧署曾透過臉書粉專「鮮享農YA」分享挑選技巧。農糧署表示，台灣芒果最早上市的是土芒果，接著還有香氣濃郁的愛文、果實碩大的金煌、玉文等品種，各有不同特色。
至於挑選芒果，可掌握3個重點，包括色澤鮮豔且表面帶有果粉、果形飽滿且底部圓滑，以及靠近聞時帶有自然果香，代表新鮮度與品質都較佳。
如果成熟後沒有立即食用，建議先用報紙包覆，再盡快放入冰箱冷藏保存，以維持最佳風味與口感。