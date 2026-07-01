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7、8月才是真正考驗

歐洲熱浪近來肆虐多地，全球暖化問題再度受到關注。對此，歐洲聯盟機構「哥白尼氣候變遷服務」（Copernicus Climate Change Service）今（1）日示警，全球海洋表面溫度在6月已刷新歷史新高，科學家憂心這將點燃今年盛夏新一輪「地獄級熱浪」的引信。綜合外媒報導，哥白尼氣候變遷服務的專家警告，全球6月海洋表面平均溫度達到攝氏20.98度，超越2023年和2024年的紀錄。這波海洋表面高溫創紀錄相當讓人擔憂，因為其與預期將是近年最強烈的聖嬰現象（El Nino）的初期階段重疊。這意味著海洋熱浪可能在未來幾個月持續出現甚至增強，恐替全球氣象系統與海洋生態系統帶來「災難性的連鎖反應」。專家強調，大眾通常只關注陸地氣溫，但海洋才是反映人類燃燒化石燃料導致氣候失衡的真正指標，因為地球系統中超過90％的超額熱能，都被海洋所吸收。數據顯示，去年海洋吸收的超額熱能是過去20年平均值的兩倍以上。對此，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）已多次發出嚴厲警告，稱「地球正在被推向極限」。科學家指出，現在要斷言這波海洋表面升溫會是暫時現象還是將持續惡化還為時過早，因為按照往年規律，全球海洋氣溫的年度最高峰通常會落在7月和8月。這意味著，真正的考驗才正要開始。「哥白尼氣候變遷服務」主任布溫坦波（Carlo Buontempo）表示，這可能預示著全球氣候正步入一個全新且危險的階段，「隨著海洋溫度達到前所未有的水準，加上聖嬰現象蓄勢待發，我們很可能在接下來的幾個月裡，目睹更多氣溫紀錄被打破。我們正在走入過去無人涉足的未知領域」。