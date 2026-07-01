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行政院經貿辦公室前副總談判代表顏慧欣月前因病離世，傳出其生前遭行政院總談判代表楊珍妮職場霸凌，行政院日前調查報告出爐，12項調查中有2項構成職場霸凌。總統令今（1）日公告政委楊珍妮即日起予免職。對此顏慧欣父親顏慶章發出聲明，直言一再隱忍楊珍妮以傷害顏慧欣及家人的方式利用媒體發聲，「無法容忍與事實不符的說辭，持續混淆社會大眾視聽」。最後強調，紀念優秀公務員最好的方法，不是停留在追思，更不是受勳頒獎，「而是把她未竟的志業，變成國家的制度」。顏慶章今日以「What is left, when honor is lost?」投書媒體，表示女兒今年3月12日辭世，身為父母的從未說出「霸凌」字眼，由於3月媒體揭露女兒辭職信，並因前國貿局同仁錄音檔出現，各界才以其有無遭遇霸凌為關切重點。行政院長卓榮泰迅速邀請外部專家成立專案調查小組，經過3個月於6月26日完成獨立與專業的調查結果，充分敬佩與尊重。顏慶章表示，院長於3日後停止楊珍妮政務委員職務深表贊同。然而身為卓內閣要員的楊珍妮不滿霸凌案調查結果，接續發表聲明。作為被霸凌者慧欣的父母，因尊重調查程序，一再隱忍她以傷害慧欣及家人的方式利用媒體發聲，經過數日靜心思索，已無法容忍與事實不符的說辭，持續混淆社會大眾視聽。首先，行政院調查報告完全未提及慧欣健康與霸凌情事有所相關，楊珍妮於6月26日聲明中一再以慧欣生病請假，作為其訴求主軸，不但非屬自稱照顧晚輩與自詡彼此友好情誼的行為表現，並明顯違反《個人資料保護法》有關規定。第二，如同調查報告所述成立霸凌的認定理由，慧欣於OTN任職一年半以來，已多次向當初推薦進入公職長官吳秘書長吳釗燮表達請辭之意，但皆獲慰留並期望她能相忍為國。當初楊珍妮因高層未事先徵詢其意見，即四處打探係何人推薦？慧欣無奈地誠實以告。實在難以想像楊珍妮於6月26日聲明，竟宣稱對慧欣有「培養接任人」的友善心態，更何況先前楊珍妮經媒體詢問，亦妄稱慧欣是由她推薦進入OTN的謊言，豈是政務委員所當為！第三，身為父母雖對調查報告只成立兩項霸凌事實、調查過程中楊珍妮因未調離現職可能妨礙霸凌真相之顯現，以及對未成立霸凌之各調查事項，慧欣已無法親自提供事實詳細說明，深感遺憾！惟對調查小組的辛勞與專業，仍抱持由衷的感謝輿尊重。期望目前監察院的調查過程能秉持更公正態度，重建友善的公務員工作環境。第四，承蒙各界重大關注，慧欣無論以學者或公職身份，心繋CPTPP的執行不力及OTN運作長年重大瑕疵，這是她於病榻中難以割捨的工作牽掛。CPTPP具體時程豈可僅以國際地緣政治局勢影響為藉口；OTN長達18年以任務編組欠缺運作績效，影響國家未來重大經貿政策至鉅。最後顏慶章引用顏慧欣中華經濟研究的長官所言，「一個國家紀念優秀公務員最好的方法，不是停留在追思，更不是受勳頒獎，而是把她未竟的志業，變成國家的制度；不是只記住她的委屈，而是完成她一直努力追求的理想」。這，才是真正還給慧欣的公道！