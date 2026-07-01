高市警局少年警察隊日前受中正國防幹部預備學校邀請，利用學期結業典禮時機，辦理「反毒品、洗錢與詐欺（車手）、地下錢莊、兒少性剝削及電子煙」犯罪預防宣導，並透過實際案例分析，傳達正確法治觀念，期盼未來國軍幹部在校期間及服役後，都能遠離毒品誘惑與詐騙陷阱，避免誤觸法網。
少年隊表示，這次宣導特別透過仿真毒品展示，介紹目前新興毒品樣態，並深入解析詐欺集團常見騙術，以及地下錢莊、兒少性剝削及電子煙等犯罪危害，提醒學生切勿因一時好奇或疏忽而誤入歧途，斷送軍旅前程與美好人生。
活動中，少年隊特別提醒，新興毒品「依托咪酯」原為醫療用途的短效麻醉藥劑，卻遭不法分子摻入煙油、煙彈中，以電子煙方式吸食。許多青少年進而降低戒心。使用者往往因追求短暫快感而反覆吸食，陷入成癮的惡性循環，更可能因藥物作用暫時失去意識，出現俗稱「殭屍」般的失控行為，甚至因毒駕釀成重大交通事故。
目前政府已將依托咪酯列為第一級毒品，加強查緝取締。此外，電子煙亦為《菸害防制法》明文禁止之違禁品，凡製造、輸入、販賣（含網路、實體店面及面交）、供應、展示或刊登廣告等行為皆屬違法，最高可處新臺幣1,000萬元罰鍰。少年隊呼籲現場軍校生切勿因一時新奇而以身試法，以免留下難以挽回的遺憾。
另外，少年隊特別針對年輕學子常見的一頁式購物廣告、網路博弈及假交友（愛情）詐騙等犯罪手法進行宣導，並藉由實際案例說明，不少青年於放假期間因沉迷網路遊戲或博弈而背負債務，最終遭詐騙集團吸收擔任車手或提供人頭帳戶；亦有部分學生因軍中生活相對單純，增加網路交友機會，而成為詐騙集團鎖定對象。警方提醒，如遇對方於短時間內即表達愛意，或以各種理由要求金錢往來時，務必提高警覺，牢記「真愛不需用金錢證明」。
高市警局少年警察隊隊長陳仁正表示，反毒與防詐是當前建構社會安全網的重要工作。這次宣導由少年隊同仁結合自身偵辦毒品案件經驗，分享周遭親友遭詐騙的真實案例，以及剛入伍青年朋友可能面臨的風險情境，期盼藉由警軍合作，共同築起反毒、防詐安全防線，提升國軍官兵識詐、反毒及自我保護能力。
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活動中，少年隊特別提醒，新興毒品「依托咪酯」原為醫療用途的短效麻醉藥劑，卻遭不法分子摻入煙油、煙彈中，以電子煙方式吸食。許多青少年進而降低戒心。使用者往往因追求短暫快感而反覆吸食，陷入成癮的惡性循環，更可能因藥物作用暫時失去意識，出現俗稱「殭屍」般的失控行為，甚至因毒駕釀成重大交通事故。
目前政府已將依托咪酯列為第一級毒品，加強查緝取締。此外，電子煙亦為《菸害防制法》明文禁止之違禁品，凡製造、輸入、販賣（含網路、實體店面及面交）、供應、展示或刊登廣告等行為皆屬違法，最高可處新臺幣1,000萬元罰鍰。少年隊呼籲現場軍校生切勿因一時新奇而以身試法，以免留下難以挽回的遺憾。
另外，少年隊特別針對年輕學子常見的一頁式購物廣告、網路博弈及假交友（愛情）詐騙等犯罪手法進行宣導，並藉由實際案例說明，不少青年於放假期間因沉迷網路遊戲或博弈而背負債務，最終遭詐騙集團吸收擔任車手或提供人頭帳戶；亦有部分學生因軍中生活相對單純，增加網路交友機會，而成為詐騙集團鎖定對象。警方提醒，如遇對方於短時間內即表達愛意，或以各種理由要求金錢往來時，務必提高警覺，牢記「真愛不需用金錢證明」。
高市警局少年警察隊隊長陳仁正表示，反毒與防詐是當前建構社會安全網的重要工作。這次宣導由少年隊同仁結合自身偵辦毒品案件經驗，分享周遭親友遭詐騙的真實案例，以及剛入伍青年朋友可能面臨的風險情境，期盼藉由警軍合作，共同築起反毒、防詐安全防線，提升國軍官兵識詐、反毒及自我保護能力。