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▲中正國防幹部預備學校校長陸軍少將張為朝頒證感謝狀予少年隊副隊長楊順益。(圖／高市警局少年隊提供)

高市警局少年警察隊日前受中正國防幹部預備學校邀請，利用學期結業典禮時機，辦理「反毒品、洗錢與詐欺（車手）、地下錢莊、兒少性剝削及電子煙」犯罪預防宣導，並透過實際案例分析，傳達正確法治觀念，期盼未來國軍幹部在校期間及服役後，都能遠離毒品誘惑與詐騙陷阱，避免誤觸法網。少年隊表示，這次宣導特別透過仿真毒品展示，介紹目前新興毒品樣態，並深入解析詐欺集團常見騙術，以及地下錢莊、兒少性剝削及電子煙等犯罪危害，提醒學生切勿因一時好奇或疏忽而誤入歧途，斷送軍旅前程與美好人生。活動中，少年隊特別提醒，新興毒品「依托咪酯」原為醫療用途的短效麻醉藥劑，卻遭不法分子摻入煙油、煙彈中，以電子煙方式吸食。許多青少年進而降低戒心。使用者往往因追求短暫快感而反覆吸食，陷入成癮的惡性循環，更可能因藥物作用暫時失去意識，出現俗稱「殭屍」般的失控行為，甚至因毒駕釀成重大交通事故。目前政府已將依托咪酯列為第一級毒品，加強查緝取締。此外，電子煙亦為《菸害防制法》明文禁止之違禁品，凡製造、輸入、販賣（含網路、實體店面及面交）、供應、展示或刊登廣告等行為皆屬違法，最高可處新臺幣1,000萬元罰鍰。少年隊呼籲現場軍校生切勿因一時新奇而以身試法，以免留下難以挽回的遺憾。另外，少年隊特別針對年輕學子常見的一頁式購物廣告、網路博弈及假交友（愛情）詐騙等犯罪手法進行宣導，並藉由實際案例說明，不少青年於放假期間因沉迷網路遊戲或博弈而背負債務，最終遭詐騙集團吸收擔任車手或提供人頭帳戶；亦有部分學生因軍中生活相對單純，增加網路交友機會，而成為詐騙集團鎖定對象。警方提醒，如遇對方於短時間內即表達愛意，或以各種理由要求金錢往來時，務必提高警覺，牢記「真愛不需用金錢證明」。高市警局少年警察隊隊長陳仁正表示，反毒與防詐是當前建構社會安全網的重要工作。這次宣導由少年隊同仁結合自身偵辦毒品案件經驗，分享周遭親友遭詐騙的真實案例，以及剛入伍青年朋友可能面臨的風險情境，期盼藉由警軍合作，共同築起反毒、防詐安全防線，提升國軍官兵識詐、反毒及自我保護能力。