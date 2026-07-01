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▲關務署高雄關機動稽核組組長廖先鴻說，去(114)年成功輔導廠商守法自評主動陳報補稅計44案，補稅金額達新台幣2083萬餘元，未主動陳報98案，共142件，補稅及罰鍰共計1億1876萬餘元，績效卓著，展現公私協力典範，共創雙贏。(圖／記者黃守作攝)

▲財政部關務署高雄關機動稽核組組長廖先鴻(右)說明，近年來積極推動事後稽核，輔導廠商守法自評主動陳報制度，成效斐然之情形。(圖／記者黃守作攝)

財政部關務署高雄關機動稽核組今(1)日表示，高雄關機動稽核組近年來積極推動事後稽核，輔導廠商守法自評主動陳報制度，成效斐然，去(114)年成功輔導廠商守法自評主動陳報補稅計44案，補稅金額達新台幣2083萬餘元，未主動陳報98案，共142件，補稅及罰鍰共計1億1876萬餘元，績效卓著，展現公私協力典範，共創雙贏。關務署高雄關機動稽核組組長廖先鴻表示，高雄關為建構便捷與法規遵循兼顧的通關環境，近年來由機動稽核組積極推動事後稽核廠商守法自評主動陳報制度，此一制度翻轉傳統思維，改以「輔導」為核心，協助企業自我導正。廖先鴻說，該事後稽核廠商守法自評主動陳報制度，自109年9月推行至今，透過海關在事後稽核前的提醒與協助，降低廠商因違反海關緝私條例規定而遭處所漏稅額1.5倍以上罰鍰的風險，除提高廠商知法守法觀念外，更有效提升政府稅捐稽徵之效能，充分展現「徵納雙贏」的公私協力典範。廖先鴻指出，事後稽核是海關在進口貨物放行後追查漏稅的制度，調查範圍既廣且深，業者一旦被查獲違法，將難逃鉅額罰鍰，相對的，守法自評則是業者在海關立案實施事後稽核調查前，先進行自我檢視作業，經海關通知輔導，按期限主動檢評、陳報錯漏，並補繳稅款與利息，如符合海關緝私條例第45條之3的規定，則予以免罰。廖先鴻並指出，這對進口商而言，守法自評是重要的風險控管機制，若能把握機會啟動內部自主檢查，發現進口申報錯誤主動向海關陳報並提供違章事證，俾免違章受罰，減少營運風險，並呼籲，誠信、優質之通關環境需要徵納雙方共同協力維護，業者接獲「廠商守法自評表」通知時，應務必立即確實自我檢評，切勿心存僥倖而錯失主動更正免罰的黃金時機。