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蘋果先前調漲iPad與MacBook價格，蘋果公司對外聲明及執行長庫克都將漲價歸咎於記憶體價格失衡。美光近期強力反擊，美光（Micron）執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）週二表示，當前記憶體晶片供需失衡導致近期智慧型手機、電腦及其他消費性電子產品價格上漲，客戶一直以來長期壓價才需負責。根據CNBC報導，梅羅特拉指出，記憶體晶片供需失衡導致近期智慧型手機、電腦及其他消費性電子產品價格上漲，不能全歸咎於記憶體晶片製造商。近年在價格上強力討價還價的客戶也是造成這次供應吃緊的推手。他認為，這導致整個產業在人工智慧（AI）熱潮來臨前，陷入了投資不足的窘境。「某些客戶過去將我們產業的價格壓得非常低」；梅羅特拉週二在 CNBC 財經節目《瘋狂錢潮》（Mad Money）接受主持人克萊默（Jim Cramer）專訪時表示：「在 2023 年，我們的價格暴跌到只剩原本的三分之一」。價格崩盤重創投資能力 毛利率慘跌轉負梅羅特拉表示，價格崩盤將美光及其他記憶體供應商推向負毛利率的深淵，使大部分業者在 AI 驅動的需求開始加速之際，缺乏資金彈性來投資新的產能。根據 FactSet 的數據，美光在截至 2023 年 8 月的財政年度中，毛利率下滑至負 7.3%。他坦言：「當時各家公司都在虧損，根本負擔不起，這確實嚴重衝擊了整個產業的投資能力」；梅羅特拉透露，儘管美光在景氣低迷時期仍持續投資，「但這些投資金額顯然比前一年大幅縮減。」美光 2023 財年的資本支出從前一年的 121 億美元降至 77 億美元。自 2023 年價格低迷以來，AI 對記憶體晶片的需求便持續穩定增長。這股加速趨勢在去年變得更加明顯，提振了美光的財務表現。而到了 2026 年，這股浪潮更推向全新高度，使美光成為股市最大的贏家之一。美光股價在第二季飆升超過 240%，市值激增逾 9,200 億美元，讓公司總市值來到約 1.3 兆美元。晶圓廠建設耗時供應吃緊恐延續至 2027 年後，梅羅特拉預期，這波供應吃緊的情況很可能會延續到 2027 年以後，因為新建半導體晶圓廠需要耗時多年，且下一代記憶體的製造難度已大幅提升。為了縮減供需差距，梅羅特拉表示美光正投入約 2,000 億美元用於製造與研發，其中包括在愛達荷州博伊西（Boise）和紐約州雪城（Syracuse）興建新的記憶體晶圓廠。執行長指出，博伊西項目的進度最快，首批晶片預計將在「明年年中」產出並逐步放量，該廠區最終預計將包含兩座晶圓廠。這波短缺潮的影響已經蔓延到半導體產業之外。