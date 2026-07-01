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日本熊本市宣布，將於2027年7月1日起正式實施住宿稅，成為熊本縣首個徵收此類稅收的城市。稅率訂為每人每晚200日圓（約新台幣44元），適用於入住市內所有飯店及旅館的旅客。該條例已於今年3月由市議會通過，並於23日獲得總務大臣批准。熊本市預估每年可透過住宿稅收入約7億日圓，計畫用於旅遊推廣，包括提升城市旅遊吸引力及制定招攬遊客策略。熊本市長大西和文在記者會上透露，這筆資金可能用於提供多語言旅遊資訊服務，以及推廣「熊本水品牌」，並強調讓遊客與當地居民都能擁有舒適體驗同等重要。此外，市府也將為每家住宿設施提供最高100萬日圓補貼，協助支付相關收銀設備翻新等行政費用。熊本市是縣內第一個推行住宿稅的城市，但日本各地早已陸續跟進。截至7月1日，北海道、宮城縣、東京都、廣島縣、長野縣、大阪府及福岡縣均已實施住宿稅，沖繩縣也預計於明年2月跟進。在市町村層面，全日本已有54個市町村實施或決定實施住宿稅。一般稅率介於每晚200至500日圓之間，其中以京都市最重，若每人每晚住宿費超過10萬日圓，須額外繳納高達1萬日圓的住宿稅，預計本財年稅收約130億日圓，用於開通遊客快速巴士及解決過度旅遊垃圾管理等問題。記者走訪熊本市街頭訪問遊客，多數覺得漲價依舊還是會有人潮，不過也有聲音質疑，住宿稅收益應用於解決在地問題而非單純旅遊推廣。目前熊本縣內其他主要旅遊地如阿蘇市、天草市等，均暫無徵收住宿稅的計畫。住宿稅最終是否會從熊本市擴展至全縣，以及是否影響整體旅遊人數，仍有待後續觀察。