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沙拉油原料風波！泰山、福壽、福懋等業者遭波及

▲對於泰山、福壽、福懋3家公司因油品代製廠中聯油脂提供的「沙拉油原料」苯駢芘（BaP）檢驗不符合，共計15品項，確認啟動下架回收機制。（圖／食藥署提供）

買到問題油品可退費！期限到9月底、免發票也可申請

實體門市退款方式

食用油再傳食安風波，泰山企業昨（30）日接獲代製廠中聯油脂通報，供應給泰山、福壽、福懋等業者使用的沙拉油原料（批號0409315），在依法進行第三方檢驗時，檢出苯駢芘（BaP）未符合我國法規標準。泰山隨即啟動最高等級食品安全應變機制，除了立即停止出貨、封存庫存外，也擴大回收2026年4月至6月生產的相關產品，同時公布完整退費機制與管道，找不到或遺失發票也能退費。泰山公司盤點可能受波及的產品包含：福壽則表示，目前廠內已無該批問題原料及成品，但已流向市場的產品已立即啟動回收，受影響產品包括福壽大豆沙拉油3公升、大豆沙拉油18公升（4個批號）及福壽健味香油3公升。泰山公司表示，凡於2026年4至6月曾購買泰山產品之消費者，可透過泰山0800-079080專線、官方Line帳號、官網及相關社群平台聯繫諮詢，消費者無論產品有無使用皆可將購買憑證或發票（或列印電子發票）寄回泰山總公司並提供掛號回寄地址，泰山將回寄郵政匯票，消費者可至郵局兌換現金。若是，只要能夠提供於上述期間實際購買產品之消費者，後續泰山企業將持續全力配合主管機關調查來源與再發防止因應。食品安全不是最低法規要求，而是企業對消費者最基本的承諾，也是品牌存在最重要的價值。泰山將以行動持續實踐「對食安絕不妥協」的品牌承諾。