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根據ESPN知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，上賽季效力於洛杉磯湖人的自由球員後衛史馬特（Marcus Smart）已與休士頓火箭隊達成一份2年1300萬美元的合約，合約第2年為球員選項。據悉，史馬特是在今早做出加盟決定，並由他的經紀人傑森格鲁尚（Jason Glushon）與喬許凱特羅瑟（Josh Ketroser）正式通知火箭隊高層。這筆簽約讓這位前年度最佳防守球員得以與總教練艾米烏度卡（Ime Udoka）重聚，預期他將在火箭隊的後場陣容中獲得吃重的發揮空間。針對火箭隊的薪資空間操作，美國記者凱利伊科（Kelly Iko）在社群媒體上發文指出，火箭隊是使用了納稅人中產特例來簽下史馬特，因此球隊並未因為這筆簽約而觸發硬上限（硬工資帽）的限制。回顧史馬特上賽季的表現，他代表洛杉磯湖人隊出戰了62場例行賽，場均上場28.5分鐘，可繳出9.3分、2.8籃板、3助攻以及1.4抄截的成績。到了季後賽，他代表湖人隊出賽10場，在場均34.5分鐘的時間內，數據全面提升至12.9分、3.5籃板、5.1助攻、2.4抄截與1阻攻，再次證明了他在高強度賽事中的攻防價值。史馬特在離開波士頓塞爾提克之後，飽受傷病困擾，表現也下滑，直到他重新回歸湖人才開啟生涯第二春。外界此前普遍預料湖人會留人，但似乎最終佩林卡（Rob Pelinka）未給出史馬特陣營想要的價碼。