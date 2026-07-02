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颱風動態：巴威颱風、梅莎颱風將生成 路徑預估曝

▲南海、關島附近各有1個熱帶性低氣壓發展，未來將成為巴威颱風、梅莎颱風。（圖／中央氣象署）

今天天氣：全台悶熱 午後北部有大雨

▲未來一周，西半部白天高溫35至36度，大台北盆地、中南部內陸、花東縱谷突破36度。（圖／中央氣象署）

今天空氣品質

明天天氣：午後降雨範圍縮小 高溫繼續燒

▲台灣本周屬於「降雨偏少、高溫炎熱」，但要留意午後雷陣雨的天氣型態。（圖／中央氣象署）

中央氣象署表示，南海、關島附近各有1個熱帶性低氣壓發展，預估將分別增強為巴威颱風、梅莎颱風，特別是關島附近的系統，下周威力上看強颱，且有接近台灣的可能，南海的颱風則對台灣無影響，本周台灣各地維持典型夏季天氣，高溫炎熱，午後局部雷陣雨為主。氣象署說明，位於南海的 TD09，路徑確定會北上往海南島前進，由於很快就會接觸陸地，強度發展有限，對台灣也不會有直接影響，不過本周若前往香港、澳門，要留意雨勢。另一個熱帶性低氣壓 TD10，目前位於關島附近，距離台灣超過4000公里，預計也會在今晚至明天增強為颱風，未來路徑沿太平洋高壓往西北，下周後半段會接近沖繩，是否會侵襲台灣還有待觀察，可能要周末過後才會越來越明朗。7月2日今天的天氣，氣象署指出，各地多雲到晴、高溫炎熱，環境吹東南風，僅恆春半島、臺東有零星短暫陣雨，午後新竹以北、雲嘉地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，且中部以北山區有較大雨勢出現的機率，下午外出請留意天氣變化並攜帶雨具備用。氣溫方面，西半部高溫普遍來到35至37度，東半部為32、33度，尤其大臺北盆地、中南部近山區、宜蘭地區及花東縱谷溫度會再更高一些，局部可能來到36到38度左右，近中午前後紫外線偏強，可來到過量或危險等級，外出請做好防曬並多補充水分。竹苗、宜蘭、花東、馬祖、金門、澎湖北部、中部、雲嘉南、高屏環境部提及，環境風場為東南風，西半部風速較弱，擴散條件普通，污染物稍易累積，各地高溫炎熱且受光化作用影響，午後臭氧濃度稍易上升。竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級，北部局部地區短時間達橘色提醒等級。7月3日明天的天氣，太平洋高壓影響，各地為多雲到晴，僅臺東及恆春半島有零星短暫陣雨；午後降雨範圍減小，僅山區有局部短暫雷陣雨，西半部高溫33至35度，東半部為32、33度，大臺北盆地、中南部近山區、花東縱谷留意36度以上。