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韓國足球傳奇車範根（Cha Bum-kun）近日在接受國際足總（FIFA）專訪時，對日韓足球的發展差距發出感嘆，直言「現在的日本已經達到了我們無法企及的高度」。他將日本足球的崛起歸功於紮實的青訓體系，同時也挺身為目前陷入低潮的「韓國隊長」孫興慜（Son Heung-min）辯護。近年來，日本足球展現出驚人的成長軌跡。繼2022年卡達世界盃擊敗德國與西班牙後，日本的球技更加純熟，隨後不僅在友誼賽中相繼戰勝巴西與英格蘭，在目前的2026年北美世界盃中，他們逼平了荷蘭，更以4：0大勝突尼西亞。在對陣突尼西亞的比賽中，日本創下了亞洲球隊單場進球數的歷史紀錄。針對兩國日益擴大的實力差距，車範根指出核心原因在於「青訓系統」。他表示：「甚至在我去德國踢球之前，日本就已經引進了德國的青訓系統。當時他們就有針對18歲以下兒童的聯賽。1992年職業聯賽的建立也是建立在青訓聯賽的基礎上，這讓他們的根基非常穩固。反觀我們的結構有些畸形，而且我們對青訓系統重要性的理解遠不如日本。」車範根補充道：「日本透過這個結構培養球員，他們在前往歐洲之前會先在國內聯賽磨練。最特別的是，無論是在職業隊還是國家隊，球員們的戰術模式都是一致的。這並不容易做到，但日本做得很好。在我看來，他們已經達到了我們無法追趕的水平，我們必須清醒過來。」針對孫興慜近期在對陣捷克與墨西哥的比賽中擔綱單箭頭卻未能取得進球所引發的爭議，車範根給予了很大的信任與支持。部分聲音質疑孫興慜的換人時機過早，或是其終結能力已經下滑，但車範根反駁：「他的表現並沒有下滑，或許他的恢復速度變慢了，但他的能力不會在一夜之間消失。」車範根建議將孫興慜移至他更熟悉的邊路位置：「年齡現在不是大問題，邊路踢起來容易得多。戰略上，我們將孫興慜放在最前線，他在對陣捷克時創造了兩個進球，這顯示他為球隊做出了巨大的貢獻。讓他在前線可以給對手帶來壓力，從而為其他隊友創造空間。」本屆賽事中，車範根與前國家隊主帥朴恒緒（Park Hang-seo）及韓國足協主席鄭夢奎（Chung Mong-gyu）共同在墨西哥觀看了國家隊的比賽。他也回憶起自己33歲時首度踏上1986年世界盃舞台的經歷。他透露當時為了不缺席世界盃，即使右腳踝肌腱受傷需要動手術，他依然選擇帶傷上陣。自車範根首次參加世界盃以來，韓國已連續11屆踢進會內賽，並在2002年日韓世界盃寫下4強奇蹟。然而本屆卻未能打進淘汰賽，主帥洪明甫的任職更在韓國國內掀起巨大波瀾。儘管如此，車範根勉勵年輕球員：「你們現在的表現將成為未來世代的沃土。我相信我們的球員具備闖進8強的技術與陣容，這對亞洲足球也至關重要。我真心希望我們能突破32強與16強，一路挺進8強。」