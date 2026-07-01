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2026年已有逾10萬人因AI失業

科技人嘆找工作變難了

人工智慧（AI）究竟會不會引發大規模失業潮？這個問題在產學界仍爭論不休，但無庸置疑的是，這股AI浪潮已經開始在美國的就業市場數據上留下深刻烙印。根據《彭博》報導，美國政府最新數據顯示，2026年以來，在AI導入速度最快的「金融活動」與「資訊科技」兩大產業中，就業人數下滑的趨勢正劇烈加速，平均每月減少多達2萬8000個職位。相較於美國整體依然強勁的勞動市場，金融與科技業的疲軟顯得格外刺眼。經濟學家指出，若非銀行業與科技巨頭的裁員潮拖累，美國的就業數據原本會更加亮眼。科技巨頭在對人工智慧砸下數十億美元的巨額投資後，如今正越來越頻繁地將「AI」列為裁員的官方理由。與此同時，包括摩根大通（JPMorgan Chase）、花旗集團（Citigroup）和高盛集團（Goldman Sachs）的頂尖銀行家也紛紛公開表態，坦言這項技術終將取代部分人力。裁員追蹤機構「Challenger, Gray & Christmas」的執行長查林傑（John Challenger）表示，「此時此刻，AI正在以過去任何技術都無法比擬的方式，對就業市場產生實質衝擊」。根據該機構統計，2026年至今，全美企業宣布的裁員計畫中，明確歸咎於AI的遭砍職位已將近10萬2000個。其中，科技業獨佔了今年所有裁員公告的三分之一。查林傑更警告，「金融業很可能就是下一個遭受最嚴重衝擊的對象」。史丹佛大學數位經濟實驗室（Stanford’s Digital Economy Lab）的研究指出，AI對勞動力市場的影響，完全取決於企業如何部署這項技術。研究發現，在AI能「自動化執行任務」的職業中，就業人數明顯轉弱；相反地，在AI僅作為「輔助工具」的崗位上，人力需求則相對穩固。這解釋了為什麼金融業正淪為重災區。根據《彭博》彙整美國勞工統計局（BLS）的數據，金融活動從業人員中，有高達四分之一屬於行政與後勤支援崗位，包括客服代表、銀行櫃員以及保險理賠審查員，這一比例高居所有主要產業之冠。而美國勞工統計局在最新的十年期就業預測中已明確指出，受AI衝擊，這類辦公室行政職缺將面臨最劇烈的萎縮。加州政策實驗室（California Policy Lab）透過失業金申請數據追蹤也發現，加州金融與保險業中，來自「AI高風險暴露職業」的失業救濟申請比例全州最高，資訊與專業服務業也呈現類似的持續性高階申請狀態。不過在總體經濟層面，專家們對這波失業潮的本質仍有不同解讀。巴克萊銀行（Barclays）經濟學家斯里拉姆（Pooja Sriram）認為，「這其中確實有一部分是『生產力提升』後取代了人力。但我們從各家企業口中不斷聽到的敘事，其實是他們在對AI投入天文數字的投資後，為了平衡帳目而進行的『成本削減』手段」。耶魯預算實驗室（Yale Budget Lab）研究主任納恩（Ryan Nunn）則指出，金融業的裁員數據並未出現異常的暴增，這顯示AI目前可能正透過「凍結招聘」和「遇缺不補」等更隱蔽的方式在影響就業，而非一步到位的大規模解僱。不論企業裁員的官方藉口是不是AI，對於身處風暴中心的勞工而言，這份焦慮與不確定性早已是不可承受之重。