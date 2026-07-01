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統一發票兌獎APP剛改版就壞！一票用戶崩潰

▲財政部統一發票兌獎APP於今（1）日6時起完成全新改版，新增8大全新服務。（圖／財政部）

▲財政部統一發票兌獎APP更新完畢之後，無法登入。（圖／記者黃韻文翻攝）

財政部統一發票兌獎APP於今（1）日進行全新改版，結果全新功能還沒享受多久，晚間開始就有大量民眾反映，APP無法登入，《NOWNEWS》記者進行實測發現，目前輸入帳密後，畫面出現讀取符號後，跳出「請求逾時」的通知，完全無法登入，導致許多民眾在超商結帳時卡在櫃台前。針對本次APP故障事件，財政部尚未做出回應。財政部統一發票兌獎APP於今（1）日6時起完成全新改版，財政資訊中心表示，這次改版著重於提供快速且穩定的服務，並重新依使用者習慣設計，新增雙語介面、發票中獎獎金自動匯款設定服務、中獎發票領獎提醒、生物辨識與圖形解鎖登入、快速捐贈、減碳存摺及消費分析等8大全新服務。但到了今（1）日晚間，在社群Threads上開始有民眾反映財政部的統一發票兌獎APP完全無法登入。《NOWNEWS》記者也打開APP進行實測發現，點開統一發票兌獎之後，會直接跳到App Store強迫更新，但更新完畢之後，輸入帳號密碼後會出現連線圖樣，隨後跳出「請求逾時」或是「目前無法完成操作，請稍後再試」的通知，完全無法使用。目前財政部臉書下方也湧入大量民眾反映：「什麼時候可以登入啊」、「一直無法登入，要刷載具完全沒辦法使用」、「更新後無法登入，出現『請求逾時』訊息」、「買東西不能刷，很麻煩」、「看了一下留言都是晚上才壞的」。針對本次APP故障事件，財政部尚未做出回應。事實上，在今年4月份時，「財政部統一發票兌獎APP」才發生過網路連線異常事件，當時花費至少2小時才排除狀況。