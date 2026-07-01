「台灣第一名媛」孫芸芸因為大女兒為廖思惟、小兒子廖宥勝在澳洲求學，多年前在黃金海岸（Gold Coast）置產，她近年也長居該處，今（1）日在IG分享價值約920萬澳幣（約合新台幣近2億元）豪宅內部，不僅有流線型旋轉樓梯，挑高落地窗一望出去就是湛藍海景，網友形容「好像住在雜誌內頁裡」。

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孫芸芸豪宅內裝曝光　有旋轉樓梯、無敵海景

曝光的照片，孫芸芸澳洲昆士蘭住處採米白色設計，客廳有幾何流線型的旋轉樓梯通往二樓，四周則是大片挑高的落地窗，讓室內充滿自然採光，整棟宅邸大約百坪以上，包含佔地極廣的露台，外頭就是黃金海岸的美人魚海灘（Mermaid Beach），坐擁南太平洋一望無際的絕佳視野。

▲孫芸芸澳洲住家客廳有旋轉樓梯通往二樓，四周落地窗望出去就是黃金海岸。（圖／翻攝自孫芸芸IG＠aimeeyunyunsun）
▲孫芸芸澳洲住家客廳有旋轉樓梯通往二樓，四周落地窗望出去就是黃金海岸。（圖／翻攝自孫芸芸IG＠aimeeyunyunsun）
孫芸芸喝8萬Salon香檳　肩揹55萬CHANEL包

此外，孫芸芸還分享小酌法國稀有頂級香檳Salon 2002的照片，據了解，該款香檳產量很稀少，是香檳界的夢幻逸品，台灣目前的市場單瓶零售價大約落在新台幣42000元至55000元之間，部分特殊包裝或現貨零售報價甚至高達84000元以上。

還有一張孫芸芸攬鏡自拍的照片，可見她穿黑色細肩帶長版洋裝，肩上揹著CHANEL黑色鱷魚壓紋Cerf購物托特包，一顆要價新台幣55萬元左右，再次凸顯她的生活品味，網友表示：「想在妳家一起喝Salon」、「這海美到不可思議！」

▲孫芸芸喝法國「香檳帝王」Salon 2002，對生活品味相當講究。（圖／翻攝自孫芸芸IG＠aimeeyunyunsun）
▲孫芸芸喝法國「香檳帝王」Salon 2002，對生活品味相當講究。（圖／翻攝自孫芸芸IG＠aimeeyunyunsun）
▲孫芸芸肩揹CHANEL黑色鱷魚壓紋Cerf購物托特包，一只要價約新台幣55萬元。（圖／翻攝自孫芸芸IG＠aimeeyunyunsun）
▲孫芸芸肩揹CHANEL黑色鱷魚壓紋Cerf購物托特包，一只要價約新台幣55萬元。（圖／翻攝自孫芸芸IG＠aimeeyunyunsun）
資料來源：孫芸芸 𝘠𝘜𝘕 𝘠𝘜𝘕 𝘚𝘜𝘕 IG

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楊穎軒編輯記者

畢業於中國文化大學法律系，從事文字、媒體、新聞工作9年，目前在《NOWNEWS今日新聞》擔任娛樂中心資深編輯，一心想用筆桿做有影響力的事，最愛電影、音樂、閱讀和寫作，希望能為喜歡娛樂新聞的讀者服務。