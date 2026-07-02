2026普發一萬現金2.0「國民支援金」還在等三讀通過，先來關心地方加碼最新進度，根據花蓮縣富里鄉公所官網，領取「每人3000元」振興經濟禮金補發只到今天7月2日，鄉公所提醒，「若超過時間仍未領取，將視同放棄權益且不再補發，請鄉親務必留意發放時間。」本文整理申請資格、發放對象、補領時間、應備文件一次看。
中央政府尚需三讀通過2026全民普發一萬現金2.0「國民支援金」讓大家備受期待。花蓮縣富里鄉民真幸福！搶先加碼補助現金「每人3000元」振興經濟禮金，鄉長江東成表示，期盼透過這次振興經濟禮金的發放，能為鄉民生活注入一股暖流，並帶動在地經濟產業消費，邀請全體鄉親共同配合，讓發放作業順利圓滿。
花蓮縣富里鄉「每人3000元」振興經濟禮金！今7/2最後領取
一、領取資格
◾️114年12月31日（含）前已設籍且至發放日仍持續設籍花蓮縣富里鄉者。
◾️114年底前出生但尚未辦理登記的新生兒，只要在領取期限前完成出生登記並持續設籍，同樣具備領取權利。
確認「領取通知單」收到後請確認：
1、核對領取人姓名
2、確認通知單上指定領取地點
3、如需代領，請先填妥委託書
二、發放時間
首波領取時段：
115年5月19日～115年5月24日9:00~16:00（中午不休息）。地點：依通知單各村指定發放所為主
最後補領時段：
115年5月25日～115年7月2日，周一至周五（例假日休息）9:00-16:00，地點：富里鄉公所
以一次性發放為原則， 逾期未領取者視同放棄權利，不再發給。
若有任何疑問，請參考本所官網或致電本所社會課詢問。 聯絡電話：03-8831111 分機 151~155
三、應備文件
◾️本人親領者：
1、領取人身分證正本
2、印章
◾️委託他人者：
1、委託人身分證正本或正反面影本
2、受託人身分證正本與印章
3、委託書（需先填妥）
◾️未成年(未滿18歲)或受監護宣告者：
1、法定代理人身分證正本、印章
2、未成年子女（受監護宣告者）之戶口名簿或3個月內之戶籍謄本（需含詳細記事）
3、父或母或監護人委由他人代領者，需檢附委託書與應備文件。
◾️符合資格但於領取期間內（115年5月19日後）死亡者：
1、法定繼承人之身分證正本、印章
2、亡者之死亡證明文件（如死亡證明書、除戶謄本等）
3、委託書與切結書（需先填妥）
◾️其他特殊情況：
在監服刑者須提供在監證明；若為機構社工代領者請攜帶工作證。
為了加速現場作業流程，富里鄉公所呼籲鄉親，領取當日現場並不提供影印服務，請務必事先填妥委託書並備齊相關證明文件。
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花蓮縣富里鄉「每人3000元」振興經濟禮金！今7/2最後領取
一、領取資格
◾️114年12月31日（含）前已設籍且至發放日仍持續設籍花蓮縣富里鄉者。
◾️114年底前出生但尚未辦理登記的新生兒，只要在領取期限前完成出生登記並持續設籍，同樣具備領取權利。
確認「領取通知單」收到後請確認：
1、核對領取人姓名
2、確認通知單上指定領取地點
3、如需代領，請先填妥委託書
二、發放時間
首波領取時段：
115年5月19日～115年5月24日9:00~16:00（中午不休息）。地點：依通知單各村指定發放所為主
最後補領時段：
115年5月25日～115年7月2日，周一至周五（例假日休息）9:00-16:00，地點：富里鄉公所
以一次性發放為原則， 逾期未領取者視同放棄權利，不再發給。
若有任何疑問，請參考本所官網或致電本所社會課詢問。 聯絡電話：03-8831111 分機 151~155
◾️本人親領者：
1、領取人身分證正本
2、印章
◾️委託他人者：
1、委託人身分證正本或正反面影本
2、受託人身分證正本與印章
3、委託書（需先填妥）
◾️未成年(未滿18歲)或受監護宣告者：
1、法定代理人身分證正本、印章
2、未成年子女（受監護宣告者）之戶口名簿或3個月內之戶籍謄本（需含詳細記事）
3、父或母或監護人委由他人代領者，需檢附委託書與應備文件。
◾️符合資格但於領取期間內（115年5月19日後）死亡者：
1、法定繼承人之身分證正本、印章
2、亡者之死亡證明文件（如死亡證明書、除戶謄本等）
3、委託書與切結書（需先填妥）
◾️其他特殊情況：
在監服刑者須提供在監證明；若為機構社工代領者請攜帶工作證。
為了加速現場作業流程，富里鄉公所呼籲鄉親，領取當日現場並不提供影印服務，請務必事先填妥委託書並備齊相關證明文件。